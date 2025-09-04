Svrab i genetické vady. Odebraní retrívři byli vyhublí, léčba je dlouhá a náročná
Ve spolcích a útulcích po celé republice jsou rozmístěni retrívři odebraní z množírny Mileny Růžičkové v Odrovicích na Brněnsku. Část z nich přijala do péče kynoložka Zuzana Horká z Pohořelic. Blesk tlapky se byly podívat, jak se jim daří.
Úřad množitelce odebral 167 psů. Odchytit, rozmístit a převézt je do náhradních péčí, trvalo několik dní. „Jsem kynoložka, mám tady kotce, místní mě znají, proto mě starosta Pohořelic požádal o pomoc a já neodmítla. Mám tu teď dvacet šest psů z Odrovic a to včetně štěňat, která se tu narodila,“ popsala Zuzana Horká.
Vážně nemocní
Psi, které přijala, byli ve velmi špatném stavu. „Byli podvyživení, někteří museli být na kapačkách, měli kožní onemocnění demodex, ušní svrab a spoustu genetických vad,“ popsala s tím, že u jednoho štěněte se dokonce prokázala smrtelná parvoviróza. „To štěně mělo v den odběru tělesnou teplotu 32,3 stupně, což je víceméně mrtvé zvíře,“ dodala.
Už se zotavují
V péči Zuzany se odebraní psi dávají postupně dohromady. „Jsou už veselí, všichni přibrali dvě až tři kila, srovnalo se jim zažívání. Všichni už jsou zaočkovaní a odčervení a preventivně přeléčení proti parvoviróze. Myslím, že už jsou na tom dobře,“ řekla kynoložka s tím, že nyní spolu s úřadem zvažují možnost odchodu psů do dočasných péčí do rodin, u kterých by pak po definitivním dořešení případu mohli zůstat už natrvalo.
Pomoc odmítla
Množitelce Růžičkové chtěla paní Zuzana už dříve pomoci. Ještě před úředním odběrem psů jí nabízela, že od ní část zvířat převezme a najde jim nové domovy. Milena Růžičková se jich ale nechtěla vzdát a odmítla podepsat darovací smlouvy. A co hůř, podle místních už si opět pořizuje nová zvířata. „Přivezla si koně, údajně má už i nové štěně. Informovala jsem o tom úřady,“ řekla Zuzana.
Psy schovávala
Milena Růžičková provozovala v minulosti chovatelskou stanici. Chov se jí ale zvrhl, přestala prodávat štěňata a psy začala hromadit. Reportérky Blesk tlapek na její množírnu upozornily už v roce 2021, tehdy tam napočítaly na 80 psů. Manžel Růžičkové po nich dokonce vystřelil. Úřad v Pohořelicích chov čtyři roky kontroloval, Růžičková ale před každou kontrolou uklidila a většinu psů ukryla. Neohlášeným kontrolám neotvírala. Všech 167 psů se jí podařilo odebrat až letos v červenci. Případem se teď zabývá policie.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.