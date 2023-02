Směšný trest za střelbu na reportérky Blesk tlapek. Agresor nedostal ani podmínku!

Reportérky Blesk tlapek narazily na Rastislava Růžičku v Odrovicích na Brněnsku, kde objevily a úřadům nahlásily obří množírnu se stovkou retrívrů. Provozovala ji jeho manželka Milena, kterou chtěly reportérky oslovit. Když se pokoušely na ni zavolat přes plot ze sousedního pozemku, objevil se její manžel se zbraní v ruce. Bez jediného slova na reportérky zamířil a vystřelil.

Reportérky na dvorku napočítaly na šest desítek psů. | Jana Ulrichová

Boural v opilosti

Růžička za to skončil u soudu, kde se zpovídal dokonce ze dvou trestných činů. Kromě toho, že střílel na redaktorky, ještě v opilosti u Žabčic naboural do stromu. Nadýchal 3,3 promile. Trest, který za to vyfasoval, je směšný. Růžička musí zaplatit 72 000 korun, dva a půl roku nesmí řídit a přišel o flobertku, ze které střílel, náboje a terče. Vyplývá to z rozsudku Okresního soudu Brno-venkov, který si reportérky musely samy vyžádat. Soud jim ho sám od sebe neposlal, a to přesto, že v případu figurují jako poškozené.

Partner množitelky po reportérkách Blesk tlapek střílel z pistole. | Kateřina Lang

Život nikoho nezajímá?

Reportérky Blesk tlapek rozsudek zaskočil. „Je to jako kdyby soud vyslal vzkaz: Střílejte na novináře, pokud někoho přímo nezabijete, nic se vám nestane,“ řekla redaktorka Jana Ulrichová. „Překvapuje mě, že v tomto případě nikoho nezajímá lidský, natož zvířecí život. Podvýživa ani špatná péče nebyly potrestány,“ dodala její kolegyně Kateřina Bokrová Lang.

Psy chtěli odebrat

Reportérka tak reagovala i na to, že v podstatě bez trestu, jen s pokutou, vyvázla i sama množitelka Milena Růžičková, která na dvoře a přilehlé stodole v Odrovicích a poté i v nedalekých Žabčicích držela stovku retrívrů. Veterináři, které reportérky přivolaly, při kontrole v obou objektech zjistili, že zhruba třetina zvířat je vyhublá, navrhli je proto všechny odebrat.

Někteří psi jsou vyhublí. | Jana Ulrichová

Jen pokuta

Úřady se tím ale neřídily, v Žabčicích jí nakonec nařídili snížit počet chovaných psů, což množitelka vyřešila tím, že část psů přesunula do Odrovic. Tam jí úřady daly jen pokutu, a to za devět psů, kteří byli vyhublí. Žádný odběr ani snížení počtu chovaných psů nenařídily, takže Růžičková může svou obří množírnu bez obav dál provozovat.