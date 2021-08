O třetinu psů přijde Milena Růžičková z Odrovic na Brněnsku. Veterináři, kteří konečně dokončili kontrolu její množírny, navrhli jejich odběr. Ze stovky psů, které prohlédli, jich bylo 33 vyhublých. Potvrdilo se tak to, na co Blesk tlapky od počátku poukazovaly, tedy že tento chov rozhodně není v pořádku.

Veterináři nejdříve zkontrolovali psy v Odrovicích. Našli jich tam 56, devět z nich vyhublých. Dali si ale načas, dorazili až po 10 dnech, takže množitelka měla příležitost se na kontrolu nachystat, uklidit a především přestěhovat zvířata, o kterých věděla, že nejsou v pořádku.

Reportérky na dvorku napočítaly na šest desítek psů | Jana Ulrichová

Hubené ukryla

Blesk tlapky spolu s Unií zvířat zjistily, že množitelka část psů ukryla v nedalekých Žabčicích. Při další kontrole se to potvrdilo, veterináři jich tam našli 37, z toho 22 jich bylo hubených a 2 byli podle nich vyhublí výrazně.

Blesk tlapky získaly z anonymního zdroje záběry z výšky, kde jsou vidět psi na dvorku | čtenář

Bez čipu a vakcíny

Pět psů ukrytých v Žabčicích nemělo navíc ani čipy, a šesti z nich chybělo dokonce i povinné očkování proti vzteklině. Dva nenaočkované psy našli veterináři předtím i v Odrovicích.

Milena Růžičková se o své množírně odmítla bavit. Reportérky obvinila, že jí chtějí zničit | Kateřina Lang

Odběr a pokuta

Zatímco v Odrovicích navrhli veterinární inspektoři odběr pouze devíti vyhublých psů, v Žabčicích už byli přísnější. „Krajská veterinární správa navrhla odebrat 24 psů a umístit je do náhradní péče. S chovatelkou bude zahájeno správní řízení a bude jí uložena pokuta,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

Nabízí pomoc

Na tahu jsou teď úředníci odborů životního prostředí v Pohořelicích a Židlochovicích, pod které Odrovice a Žabčice spadají. Ti už odběry vyhublých retrívů připravují. Problémy s jejich umístěním by mít neměli, ujmout se jich chtějí záchranné spolky, a to zdarma. Pomoc nabídla Unie práv zvířat, a také europoslanec a bojovník za práva zvířat Jiří Pospíšil.

Členky Unie práv zvířat Diana Šlechtová a Šárka Hnízdilová, které na množírnu jako první upozornily, nabídly pomoc s umístěním odebraných psů | Jana Ulrichová

Policii to nezajímá

Zarážející na celém případu je to, že policie se jím vůbec nezabývá, a to přesto, že na jejím stole přistálo hned několik trestních oznámení. I když podle veterinářů porušila množitelka zákon na ochranu zvířat proti týrání, zpovídat se bude pouze z přestupku. To, že policie nepovažuje jednání množitelky za trestný čin, potvrdil Blesk tlapkám mluvčí Ministrstva zemědělství Vojtěch Bílý. Policení mluvčí Petr Vala mlčí, odvolává se přitom zcela nepochopitelně na GDPR, což je nařízení na ochranu osobních údajů.

Někteří psi jsou vyhublí | Jana Ulrichová

Postup policie v tomto případu zklamal i europoslance Jiřího Pospíšila, který podával trestní oznámení. „Jestliže se veterinární správa u více než třiceti psů vyjádřila, že nebyli v dobrém výživovém stavu, domnívám, že toto nemělo být policií odloženo,“ řekl. „Trestní zákoník jsme měnili i proto, aby bylo možné trestat chovatele, kteří chovají zvířata v nevhodných podmínkách. Myslím, že by se tato kauza měla dostat k dozorovému státnímu zástupci, aby prověřil, zda odložení případu bylo skutečně odůvodněné,“ dodal.

Takhle vypadá dvorek v Žabčicích, když množitelka nečeká žádnou kontrolu. Je doslova posetý výkaly | čtenář

Špatný chov

Zaskočeni rozhodnutím úředníků jsou jak zvířecí záchranáři, tak i chovatelé. Podle nich měly úřady zasáhnout razantněji, případ měl skončit u soudu, který jako jediný může množitelce chov zvířat zakázat. „Chovat psy v takovém množství je prostě špatně. Ti psi mají své potřeby. Jestliže je předtím měla naučené na nějaký komfort, a teď najednou živoří v těchto podmínkách, je to pro ně neúnosné,“ řekla chovatelka Kateřina Milcová. Dodala, že odběrem třetiny psů se nic nevyřeší. „Každá fena co půl roku říji, takže počet psů tam bude neustále stoupat, a podmínky jejich chovu se tím zase budou jen zhoršovat,“ dodala.

Podle chovatelky Kateřiny Milcové odběr třetiny psů nic neřeší. Psi se budou množit a za chvíli bude situace stejná | Jana Ulrichová

Samé výkaly

Právě na novou skutovou podstatu chov v nevhodných podmínkách Blesk tlapky od začátku upozorňují, zatím ale marně. Reportérkám se teď podařilo získat z anonymního zdroje další záběry, které ukazují, jak vypadá životní prostor psů v Žabčicích v době, kdy množitelka žádnou kontrolu nečeká. Dvorek je tam doslova posetý výkaly, jejichž zápach obtěžuje všechny v okolí.nTento materiál byl opět předán Krajské veterinární správě, aby jej posoudila a zabývala se jím.