Růžičková, která původně provozovala řádně registrovanou, podle svědků kvalitní chovatelskou stanici, drží v poslední době na svém pozemku a v přilehlém domě v Odrovicích desítky retrívrů. Reportérky jich jen na dvorku napočítaly na šest desítek. Kontrola Krajské veterinární správy ale dorazila na místo až po deseti dnech od nahlášení, takže množitelka a její partner měli čas zapáchající dvorek uklidit a část obří smečky ukrýt. Teď se reportérkám společně se zvířecími záchranáři z Unie práv zvířat podařilo zjistit, kam.

Reportérky na dvorku napočítaly na šest desítek psů | Jana Ulrichová

Plný dvorek

Množitelka psy postupně převáží do nedalekých Žabčic, kde má její manžel dům po matce. Na pozemek domu není možné odnikud nahlédnout, Blesk tlapky ale získaly z anonymního zdroje záběry z výšky, z nichž je patrné, že psi jsou v domě na dvorku. V noci tam naříkají a vyjí.

Blesk tlapky získaly z anonymního zdroje záběry z výšky, kde jsou vidět psi na dvorku | čtenář

Znepokojení sousedé

Nedávno byl jejich nářek tak hlasitý a znepokojivý, že sousedé zalarmovali starostu a obecní policii. „Strašně řvali, přímo naříkali. Mám z toho husí kůži ještě teď, když si na to vzpomenu,“ popsala sousedka, která hned volala starostu. Dodala, že viděla, i jak Milena Růžičková do domu psy naváží. „Včera dovezla dva nebo čtyři psy. Vlekla je z auta hrozným způsobem, za kůži. Nedokážu pochopit, že se někdo může takhle chovat ke zvířatům, vždyť jsou to živí tvorové,“ dodala.

Strážníci hlídkují

Starosta Žabčic Vladimír Šmerda (ODS), který o případu odrovické množírny věděl z reportáží Blesk tlapek, podle svých slov očekával, že se část psů ocitne u nich v obci. „Moc toho dělat nemůžeme. Hned jak mi místní volali a hlásili, co se u Růžičkových děje, jsem dal alespoň pokyn obecní policii, aby hlídala, zda nebude rušen noční klid. Chci, aby tomuto domu věnovali ve dne v noci zvýšenou pozornost, a pokud dojde k přestupku, aby to řešili,“ řekl.

Starosta pověřil obecní policii, aby dům se psy sledovala | Kateřina Lang

Další podnět

Reportérky Blesk tlapek podaly Krajské veterinární správě další podnět na prošetření chovu, tentokrát v Žabčicích. Kontrola, kterou veterinární inspektoři zahájili minulý týden ve středu, dosud neskončila. Podle některých informací se množitelka mezitím pokouší části psů zbavit, zřejmě se obává, že jí je KVS odebere. Vyjednává proto údajně s některými dočasnými péčemi o jejich umístění