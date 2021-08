Na desítky psů v množírně v Odrovicích a Žabčicích úřady se „vykašlaly“. A kontrolu zrušily

Veterinárním inspektorům trvalo 10 dní, než dorazili na kontrolu do Odrovic, kde Blesk tlapky natočily a nafotily na dvorku nejméně šest desítek retrívrů, což ale podle sousedů nebyl konečný počet. Množitelka tak měla dost času se na kontrolu připravit, nechala si přistavit kontejner, dvůr s manželem uklidili a psy začali stěhovat. Když kontroloři konečně dorazili, viděli jich už jen část.

Někteří psi jsou vyhublí | Jana Ulrichová

Závěr? Zatím žádný

Jak kontrola, která se konala 21. července, dopadla, a jaký je její závěr, se reportérky Blesk tlapek doteď nedozvěděly. Mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček uvedl, že stále není ukončena, protože Růžičková má dodat ještě nějaké dokumenty. Nové informace slíbil poskytnout v pátek 6. srpna.

Než kontroloři dorazili do Odrovic, stihla množitelka uklidit a část psů převézt | Jana Ulrichová

Kontrola nebyla

Blesk tlapky mezitím zjistily, že Růžičková část psů ukryla v domě v Žabčicích. Podaly proto další podnět Krajské veterinární správě, které trvalo opět více než týden, než tam na 4. srpna naplánovala kontrolu. Nakonec z ní ale úplně sešlo.

Podle místních se jí Růžičková chtěla za každou cenu vyhnout. Vymluvila se proto, že musí se synem k lékaři. „Slyšela jsem ji říkat: „Do Žabčic se nesmí žádná kontrola dostat, nesmíme je sem pustit, budu dělat všechno proto, aby sem nevstoupili. Pojedu s dítětem do nemocnice,“ popsala svědkyně Šárka Hnízdilová. Reportérky pak Růžičkovou zastihly, když ráno se synem skutečně odjížděla.

Růžičková ráno před plánovanou kontrolou z domu odjela, údajně se synem k lékaři | Jana Ulrichová

Nezájem policie

Psi nacpaní na malých dvorcích, kde podle našich informací umírají, nezajímají ani policii. Jejich mluvčí odmítl podat jakékoli informace. Odvolával se přitom zcela nepochopitelně na GDPR, což je unijní nařízení na ochranu osobních údajů. Diana Šlechtová z Unie práv zvířat, která jako první podávala trestní oznámení, proto kontaktovala přímo vyšetřovatelku, a nestačila se divit: „Řekla, že nemají důvod se tím zabývat, nemají prý dostatek důkazů, že jsou psi týráni.“

Dodejte víc důkazů

Podle vyšetřovatelky, se kterou Diana Šlechtová hovořila, nejsou prý fotografie zachycující psy na dvorku dostatečným podkladem pro kontrolu v Žabčicích.

„Nezajímají je ani naše svědectví o tom, že tam psi umírají a jsou tam pohřbíváni na pozemku. Prý to máme doložit. To je ale přece jejich práce, jak to máme my jako občané udělat, když nesmíme vstoupit na cizí pozemek,“ řekla. „Doteď jsem žila v domnění, že když člověk oznámí týrání zvířat, doloží k tomu fotografie a dodá jména svědků, bude policie konat. Tady se ale přes všechny naše snahy neděje vůbec nic,“ dodala zklamaně.

Tyto záběry prý nejsou dostatečným důkazem | čtenář

Nešťastní sousedé

Psi zavření na dvoře v Žabčicích přitom stále trápí místní obyvatele. V noci je budí jejich nářek a navíc mají obavy z manžela Růžičkové, který je stíhán za to, že v Odrovicích vystřelil na redaktorky Blesk tlapek. Viděli ho totiž, jak si do domu v Žabčicích nese další zbraň. A to přesto, že policii po střelbě na redaktorky tvrdil, že žádnou jinou zbraň nemá.

„Nesl koženou schránku. Byla v ní stoprocentně dlouhá zbraň, vím, v čem je myslivci nosí,“ uvedla jedna ze sousedek. „Jestli tvrdil, že žádnou jinou nemá, tak má,“ dodala.