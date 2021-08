Veterinární inspektoři stále neuzavřeli kontrolu množírny v Odrovicích a Žabčicích na Brněnsku, kde Milena Růžičková drží desítky retrívrů. Drahoty dělají i s informacemi o tom, jaký bude další osud psů a co čeká jejich majitelku. Do případu se vložil naopak europoslanec Jiří Poslíšil (TOP 09).

Při páteční kontrole v Žabčicích prohlédli veterinární inspektoři přes 30 psů. Polovina jich byla podle mluvčího státní veterinární správy Petra Vorlíčka ve špatném výživném a zdravotním stavu. Růžičková tvrdila, že jsou psi v léčbě, kontroloři jí proto nařídili doložit to zprávy od veterinárních lékařů. Podobně tomu bylo před tím i v Odrovicích, kde zkontrolovali podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Vorlíčka 57 psů, 10 z nich bylo ve špatném stavu.

„Tam už se situace posouvá, jednáme s obcí s rozšířenou působností, ještě to ale není uzavřené,“ řekl s tím, že více konkrétních informací bude mít ve středu nebo ve čtvrtek.

Blesk tlapky získaly z anonymního zdroje záběry z výšky, kde jsou vidět psi na dvorku | čtenář

Pospíšil: Postupují pomalu

Pomalý postup úřadů se nelíbí ani europoslanci a velkému bojovníkovi za práva zvířat Jiřímu Pospíšilovi, který v této kauze podal stejně jako Unie práv zvířat trestní oznámení. „Úřady by mohly konat rychleji. Na druhou stranu Krajská veterinární správa musí celou věc důkladně posoudit,“ uvedl s tím, že v tomto případě by měla být podle něj alespoň část zvířat odebrána. „Pokud Krajská veterinární správa shledá, že jsou zde důvody k odběru psů, měla by ona i obec jednat co nejrychleji, protože jde o životy živých bytostí,“ apeloval.

Europoslanec Jiří Pospíšil nabídl pomoc s umístěním odebraných psů | Kateřina Lang

Nabídl pomoc

Do případu se Pospíšil navíc sám aktivně vložil. Kontaktoval starostu Židlochovic, tedy obce s rozšířenou působností, která by měla na popud veterinářů odběr zvířat zajistit, a nabídl mu zdarma pomoc s umístěním odebraných retrívrů.

„Odběry často váznou na tom, že obce nevědí, jak s odebranými zvířaty naložit. Proto jsem nabídl zajištění náhradní péče. Spolupracuji s celou řadou odborníků, jsme schopni poskytnout adekvátní péči do doby, než bude zřejmé, jak celá kauza dopadne,“ řekl. Dodal, že starosta jeho nabídku uvítal a přislíbil, že pokud přijde od veterinářů podnět k odběru zvířat, budou úředníci jednat rychle.

Nevhodné podmínky?

Kauza odrovické množírny se táhne už měsíc, podle europoslance ale Krajská veterinární správa nemá v tomto případě snadnou práci. K rozhodnutí o chovu v nevhodných podmínkách, který nově definuje trestní zákon, chybí vyhláška.

„Podle informací, které jsem získal, se domnívám, že tam jde o trestný čin týrání zvířete, a že tam jsou nevhodné podmínky pro chov zvířete. Problém je, že dosud nebyla vydána vyhláška, podzákonný předpis, který by specifikoval, co u takových velkých plemen znamená nevhodný chov,“ vysvětlil opatrnost úřadů.

Někteří psi jsou vyhublí | Jana Ulrichová

Psy ukryla

Na množírnu retrívů v Odrovicích, kterou Milena Růžičková provozovala původně jako řádně registrovanou chovatelskou stanici, upozornila jako první členka Unie práv zvířat Šárka Hnízdilová, která se do Odrovic přistěhovala. Nebyla sama, komu vadil neustálý štěkot psů, silný zápach a množící se potkani. Lidé z obce proto sepsali petici a oslovili Blesk tlapky, které podaly podnět Krajské veterinární správě na prošetření. Reportérky upozornily nejen na desítky psů v Odrovicích, ale i na psy, které množitelka ukryla v nedalekých Žabčicích. V případu padlo také několik trestních oznámení, a to i na partnera množitelky, který na reportérky Blesk tlapek vystřelil