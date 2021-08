Konečně! Razie v množírně po reportážích Blesku: Polovinu psů našli ve špatném stavu

Reportáže, v nichž Blesk tlapky spolu s Unií práv zvířat opakovaně upozorňovaly na obří množírnu retrívrů v Odrovicích na Brněnsku, konečně zabraly. Do Žabčič, kam množitelka část psů už před první plánovanou kontrolou ukryla, v pátek najeli policisté a veterináři. Polovinu psů tam našli zubožených.

Policisté s inspektory Krajské veterinární správy přijeli k domu, který zdědil po své matce manžel množitelky Mileny Růžičkové, už ráno několika auty. Kriminalisté měli na rukou pásky s označením „policie“, nechyběl ani technik s fotoaparátem. V domě se pak zdrželi asi hodinu a půl.

Veterinární inspektoři a policisté se v domě zdrželi asi půl druhé hodiny | Šárka Hnízdilová

Polovina zubožená

O tom, co viděli uvnitř, nechtěli na místě mluvit. Informace neposkytli ani zástupkyni Unie práv zvířat Šárce Hnízdilové, která na případ upozornila jako první a vše od počátku pečlivě dokumentuje. Sdílnější byl až mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček, který potvrdil, že informace Blesk tlapek se ukázaly jako správné.

„V Žabčicích se našlo přes třicet psů plemene retrívr. Zhruba polovina jich je ve zhoršeném výživném a zdravotním stavu,“ řekl. „Bude se to neprodleně ve spolupráci s obcí s rozšířenou působností řešit,“ dodal. Zvířecí záchranáři doufají, že psi budou množitelce odebráni.

Noční manévry

Podle informací Blesk tlapek ale inspektoři a policisté stále neviděli všechny psy, které množitelka má. Růžičkové bylo zřejmě jasné, že se kontrole nebude moci vyhýbat donekonečna, a proto v noci na pátek, tedy těsně před kontrolou, psy opět stěhovala, a to jak z Odrovic, tak i Žabčič. „Inspektory jsem na to přímo na místě upozornila. Řekli mi, že o všem vědí, že nemusím mít strach,“ řekla Šárka Hnízdilová.

Blesk tlapky získaly z anonymního zdroje záběry z výšky, kde jsou vidět psi na dvorku | čtenář

Střílel na reportérky

Na množírnu retrívů v Odrovicích, kterou Milena Růžičková provozovala původně jako řádně registrovanou chovatelskou stanici, začala jako první poukazovat Unie práv zvířat, jejíž členka Šárka Hnízdilová se do Odrovic přistěhovala. Nebyla sama, komu vadil neustálý štěkot psů, silný zápach a množící se potkani. Lidé z obce proto sepsali petici a oslovili Blesk tlapky, které podaly podnět Krajské veterinární správě na prošetření.

Kontrola dorazila do Odrovic 21. července a včera konečně i do Žabčič, kam množitelka část psů ukryla. V případu padlo také několik trestních oznámení, a to i na partnera množitelky, který na reportérky Blesk tlapek vystřelil.