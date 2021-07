Množitelka Milena Růžičková z Odrovic začala mít problémy se svým chovem retrívů podle už před čtyřmi lety. Potvrzuje to i paní Ivana, která v té době od ní chtěla koupit odrostlejší štěně. Nakonec si to ale rozmyslela, protože okolnosti prodeje byly podivné a štěně bylo bojácné a nesocializované.

Milena Růžičková psa s průkazem původu, kterého nabízela na svém webu a sociálních sítích, přivezla Ivaně Lefnerové ukázat do domu v sousední obci, který zdědila po rodičích. Domů ji nepustila, neukázala, v jakých podmínkách vyrůstal. Už to bylo podezřelé. Reportérky Blesk tlapek vědí, v jakém domě se měl prodej uskutečnit. Byly se na místě podívat, zjistily, že je prázdný a je na prodej.

Na tento inzerát Ivana Lefnerová reagovala | archiv Ivany Lefnerové

Údajní rodiče

Růžičková přivezla paní Ivaně ukázat i údajné rodiče, fenu a psa, ani to ale nebylo úplně v pořádku. „Nevím, jestli to byli skutečně jeho rodiče, žádné doklady jsem neviděla, a když jsem chtěla předem znát jejich jména, abych si mohla dohledat jejich předky a podívat se na jejich exteriér, neřekla mi je. Divila se, proč je to pro mě důležité. Takže jsem se jela podívat na štěně, o kterém jsem nic nevěděla,“ popsala paní Ivana.

Milena Růžičková přivezla i údajné rodiče nabízeného psa, žádné doklady o jejich původu ale zájemkyni neukázala | archiv Ivany Lefnerové

Bojácný, nevstřícný

Koupi štěněte si nakonec paní Ivana rozmyslela. „To, že jde o starší štěně, mi nevadilo. Vadilo mi ale to, že neměl takovou vstřícnou povahu, jakou obvykle zlatí retrívři mívají. Byl bojácný, zdálo se mi, že vůbec není socializovaný, byl zřejmě zvyklý žít mezi pejsky, ale ne mezi lidmi. Vůbec za mnou nechtěl jít,“ uvedla s tím, že fyzicky se zdál být v pořádku.

Hromadí štěňata

Dobrý dojem neudělala na paní Ivanu ani sama chovatelka. Byla neupravená, působila prý dojmem, že kvůli psům nemá čas na sebe. „Myslím si, že jí není nikdo dost dobrý. Já prošla proto, že mě doporučili jiní chovatelé. Domnívám se, že si budoucí majitele tak vybírá, že málokdo projde, a proto jí štěňátka doma zůstávají, odrůstají a hromadí se jí tam,“ řekla paní Ivana, která si nakonec pořídila pejska s průkazem původu z jiné chovatelské stanice.

Reportérky na dvorku napočítaly na šest desítek psů | Jana Ulrichová

To není láska

Ze současných reportáží Blesk tlapek o množírně v Odrovicích byla paní Ivana zděšená, i když jí vzhledem k předchozí zkušenosti s chovatelkou tak úplně nepřekvapily. „Byla jsem zhrozená, protože tuhle rasu miluji. Mít ale takové množství psů, jaké jsem viděla ve vaší reportáži, to už ale není láska, to už je něco jiného, co ani nevím, jak nazvat. Je mi těch psů strašně líto, “ řekla.

Někteří psi jsou vyhublí | Jana Ulrichová

Kontrola pokračuje

Na množírnu v Odrovicích, kterou Milena Růžičková provozovala původně jako řádně registrovanou chovatelskou stanici, začali poukazovat lidé ze sousedství. Vadil jim neustálý štěkot psů, silný zápach a množící se potkani. Sepsali proto petici a oslovili Blesk tlapky, které podaly podnět Krajské veterinární správě na prošetření. Kontrola začala už před týdnem a stále ještě není u konce. V případu padlo i několik trestních oznámení.