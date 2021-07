Podle chovatelů, s nimiž reportérky Blesk tlapek mluvily, začínala Milena Růžičková, dříve Blaháková, s chovem retrívrů už v mládí. „Měla krásné psy, jezdila po výstavách, na zkoušky, měla v Brně dobrý chov a měla s ním i úspěchy,“ řekla chovatelka Michaela D., která Milenu Růžičkovou zná řadu let. „Opravdu nechápu, jak se z perspektivní chovatelské stanice mohlo stát tohle,“ dodala.

Milena Růžičková provozovala úspěšnou chovatelskou stanici. Proč se jí chov zvrhl, ostatní chovatelé nechápou | facebook

Kašlala na papíry

Problémy začala mít Milena Růžičková zřejmě až poté, co se vdala a přestěhovala do Odrovic. „Asi to nestíhala. Přestala dodržovat pravidla. Neměla psy uchovněné, nepodala žádost o krycí listy, neposlala na plemennou knihu žádanky o zápisová čísla. Papíry prostě nechala být a doufala, že jí budou vystaveny později, až budou štěňata třeba půlroční. To ale neexistuje,“ popsala chovatelka potíže, do kterých se Růžičková dostala, a které vedly k tomu, že jí byl Českomoravským kynologickým klubem chov zakázán.

Někteří psi jsou vyhublí | Jana Ulrichová

Jako množírna

Chovatelská stanice funguje od té doby jako množírna bezpapírových psů. Na dvoře domu v Odrovicích za dvoumetrovou zdí pobíhá na šedesát odrostlých vyhublých štěňat retrívrů, další psi jsou podle sousedů zavřeni v přilehlé stodole. Domnívají se, že jich může být celkem kolem stovky. Případem se už zabývá Krajská veterinární správa, která se na základě podnětu Blesk tlapek na místo chystá.

Psychický problém?

Děsivou proměnou chovatelské stanice jsou zaskočeni i zahraniční chovatelé, kteří byli s Růžičkovou v kontaktu. „Znám ji z minulosti, vím, že to byla super chovatelka. Zhoršilo se to v posledních letech. Myslím si, že u ní nejde o prodej štěňat, u ní jde zřejmě o psychický problém. Chce si všechny psy nechat, protože nikdo není podle ní dost dobrý na to, aby si stěně od ní mohl koupit a vychovávat ho,“ řekla Alice Kracher, která žije dlouhodobě v Rakousku.

Reportérky na dvorku napočítaly na šest desítek psů | Jana Ulrichová

Chtějí psy zpět

Alice Kracher zastupuje v tomto případu zahraniční chovatele z Anglie, Polska, Chorvatska, Ukrajiny, Francie a Rakouska. „Všichni chtějí své odchovy zpět,“ řekla. Dodala, že psi, které Milena Růžičková prodala naposledy do Německa, byli ve špatném stavu. „Nedodala papíry, i když psa nabízela s nimi,“ uvedla s tím, že byli podvyživení, nesocializovaní a se svrabem. Na tato tvrzení má podle svých slov řadu důkazů, které předá policii.