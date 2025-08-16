Slavná Emilie přišla o syna: Hoch se utopil v bazénu! Otec ho nechal bez dozoru
Známá influencerka s miliony sledujících přišla o syna. Tříletý Trigg se utopil v bazénu v jejich domě v Arizoně. Jak se ukázalo, otec Brady nevěnoval dítěti pozornost a koukal na basketbal, když se chlapec začal topit. Otec se bránil, že nechal Trigga bez dozoru pouze chvíli. Videozáznam prokázal, že šlo o bezmála deset minut.
K tragédii došlo již 15. května. Tři dny poté malý Trigg zemřel v nemocnici. „Z dohledu jsem ho ztratil na 3 až 5 minut,“ bránil se jeho otec Brady. Avšak podle kamerových záznamů měl být Trigg bez dozoru bezmála 10 minut. To vedlo k neštěstí, když se začal topit v rodinném bazénu.
Brady Kiser dále tvrdil, že v době neštěstí seděl venku na židli. Jak se ukázalo, nebyla to pravda. Otec měl vsazeno na jeden z basketbalových týmů a v televizi sledoval sportovní utkání. K tomu se také nakonec přiznal, napsal deník Bild.
Vzhledem k okolnostem policisté doporučili otce obvinit z týrání. Státní zastupitelství se však rozhodlo Brada neobviňovat. Důvod tohoto rozhodnutí dosud nesdělilo.
Emilie dále žádala, aby zpráva soudu nebyla zveřejněna v plném rozsahu, protože obsahovala explicitní detaily posledních okamžiků jejího syna. Tomu úřady vyhověly. Dvě stránky zprávy popisující poslední minuty Triggova života zůstávají zapečetěny.
Milion fanoušků
Emilii na instagramu sleduje přes milion fanoušků. Proslavila se obsahem zaměřujícím se na rodičovství a výchovu dětí. Patří mezi tvůrce, kteří si vybudovali značku hlavně díky pozitivnímu obsahu z domácího prostředí. Emilie má ještě mladšího syna Theodora, ten se narodil na začátku roku 2025.
10 minut je jak hned, hrozné neštěstí. Exmanžel nechal 1,5 roční dceru 3/4 hodiny samotnou na zahradě u rozestavěného baráku. Spoléhal na to, že nikam nepůjde, no naštěstí fakt nešla a seděla v trávě.