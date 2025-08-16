„Táta mě sem dotáhl a z mé strany to nebylo dobrovolné. Před třemi lety tu začal dělat převozníka a nechtěl, abych se já celé prázdniny válel doma u počítače,“ líčil Matěj z Plzně.
Jenže už na konci léta se mu práce převozníka začala líbit. „Další rok jsem tátovi pomáhal a teď už jsem tady druhý rok sám. Přespávám v domku pro převozníka a jsem tu celé léto,“ dodal.
Místo slané vody sladká
Letošní maturant Matěj si nedovede představit, že léto by trávil třeba u moře, kam jezdí o prázdninách mnoho jeho vrstevníků. „Zbožňuji být u vody, koupat se, ale nemusím kvůli tomu jet k moři. Tady se ve volném čase koupu, jezdím na paddleboardu a je to tu boží,“ svěřil se Matěj. Kromě aut převáží i lidi.
Matěj Kadlec (21) obsluhuje na Berounce jediný ruční přívoz u nás. Zbyněk Schnapka
„My jsme si sem udělali výlet jen kvůli přívozu. Pepík (3) se chtěl svézt,“ prozradila Marie Ježková (38), která klučinu doprovázela.
Vítr je nepřítel
„Nejdříve se musím pořádně odrazit od břehu a pak už jen prošťuchuji bidlem a nechávám se nést proudem. Když zafouká vítr z východu, to se pak nadřu, a když mám ještě na prámu dodávku, to je pěkná fuška. Ta totiž funguje jako plachta. Jednou jsem za silného větru takovou dodávku převážel a trvalo mi to o 20 minut déle. Běžně auto převezu za 5 až 8 minut,“ prozradil Matěj.
Přívoz využívají motoristé z okolních obcí. Cestu sem našli i lidé z města. „Za pěkného počasí udělám za sobotu tak 30 jízd, z nich je 10 s auty. Ve všední den jedu přes řeku tak pětkrát, z toho dvakrát s auty. Když třeba prší, tak za celý den udělám jen dvě jízdy, jednu s lidmi a jednu s autem,“ uvedl Matěj.
Jedna jízda, jedno auto
Prám je dvanáct metrů dlouhý a tři metry široký. Uveze jedno osobní auto nebo dvanáct dospělých lidí. „Na prám by se klidně vešla i dvě menší osobní auta, jako třeba dva vozy Škoda Fabie, ale to nedělám,“ vysvětil Matěj.
Kolik přívoz stojí
*60 Kč osobní auto (do 2,25 t) + 10 Kč za každého pasažéra
*50 Kč motocyklista
*20 Kč přívěsný vozík
*30 Kč cyklista
*25 Kč osoba