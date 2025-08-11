„Žena i s holčičkou odešla z domova v Tachově a naposledy byla viděna 6. srpna v Boru u Tachova v autobusu, který měl namířeno do Plzně. V současné době se může pohybovat kdekoliv po celé republice,“ uvedla v neděli policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Pohřešovaná s malou dcerkou patrně vyrazila na výlet. Dobrá zpráva o jejich nalezení totiž přišla z Olomoucka.
„Paní se viděla v médiích a sama se v pondělí ráno přihlásila na obvodním oddělení na Olomoucku. Ona i její dcerka jsou v pořádku,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Mifková.
