Už dlouhé čtyři měsíce pátrá po svém synovi Theodorovi (7) jeho máma Petra Šteifová z Tišnova na Brněnsku. Nově se k ní připojila ze Znojemska máma dvojčat Marka a Veroniky (obě 7). Společné mají to, že jděti unesli jejich vlastní otcové, kteří o sobě, ani o nch nepodávají žádné zprávy...!

„Amálka se pořád ptá, kdy už Tě bude moci obejmout a bojí se, zda jsi na ni, za tu dobu nezapomněl. A víš Ty co, já myslím, že na to vše nejde zapomenout ani za několik měsíců ani za několik let.“ Tento srdceryvný vzkaz napsala synovi Theodorovi na sociálních sítích nešťastná máma Petra Šteifová.



Theo, pořád na tebe myslíme!

„Takové okamžiky, jako jsou tyto, se hluboko vryjí a pak později naši duši hladí. A my milý Theo, na Tebe pořád myslíme a věříme a doufáme,“ přidala další laskavá slova.

„Trvá to už více než čtyři měsíce a výsledek je stále nulový. Theodora se nepodařilo najít a policie po něm i jeho otci Jiřím Dvořákovi stále pátrá. Pokud byste o nich měli jakoukoliv informaci, sdělte ji prosím policii. Moc by nám to pomohlo,“ řekl pro Blesk.cz dědeček Theodora Jaroslav Šteif.



Nově trýznivý stesk po dětech zažívá i máma dvojčat ze Znojemska. Děti jí nevrátil jejich otec David Suchan.uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Policisté žádají veřejnost o spolupráci u obou případů. „Jakékoliv informace o pohřešovaných mohou lidé hlásit na tísňovou linku 158,“ dodal mluvčí policie.

