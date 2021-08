Gina (asi 9) a Richie (7) jsou kříženci staforda, kteří už více než rok čekají v útulku v Borovně na Plzeňsku na nový domov. Není to s nimi ale úplně jednoduché, v minulosti ve smečce zabíjeli, zardousili ovce. Potřebují proto zkušené majitele, kteří to s nimi budou umět.

Gina, Richi a Blondýna, která jako jediná ze smečky už nový domov našla, se dostali do útulku v Borovně loni v březnu poté, co na pastvinách roztrhali několik ovcí. Umístila je tam policie, oficiálně ale odebráni nikdy nebyli. Úřady si od té doby lámaly hlavu s tím, jak je dát do adopce a neporušit přitom žádný zákon. Jejich majitel byl totiž znám, útulek ale nekontaktoval a psy si nevyzvedl.

Gina a Richie jsou stále v útulku. Nutně by potřebovali nový domov. Odejít ale musí každý sám | Jana Ulrichová

Majitel se jich vzdal

Případ pomohl rozlousknout europoslanec Jiří Pospíšil, na jehož popud se město dohodlo s původním majitelem psů, aby se zvířat vzdal a uvolnil je k adopci. Richieho pak nechali v útulku vykastrovat, díky tomu se zklidnil. „Stal se z něho úžasný psí parťák,“ řekla vedoucí útulku Andrea Kolmanová s tím, že by si přála, aby i on a Gina našli, stejně jako Blondýna, nový domov.

Gina potřebuje více pohybu, v útulku přibrala | Jana Ulrichová

Každý zvlášť

Gina a Richie se mají rádi, do nových domovů ale musí odejít každý zvlášť, nikoli jako smečka. Nehodí se ani k jiným psů či ostatním zvířatům. „Pokud budou u zodpovědných majitelů, kteří vědí, co si s ohledem na toto plemeno mohou dovolit, bude všechno v pořádku,“ dodala.

Pořád na vodítku

Ideální by bylo, kdyby zájemci o Ginu a Richieho měli už zkušenosti s bull plemeny. „Musí počítat s tím, že na vycházkách musí být pouze na vodítku, případně s náhubkem, rozhodně ne na volno. Majitel také musí mít dům se zahradou, která je zajištěná vysokým plotem nebo zdí, aby je nemohli překonat,“ řekla Andrea Kolmanová.

Richie potřebuje hlavně zaměstnat hlavu | Jana Ulrichová

Otevřou i dveře

Gina i Richie jsou velmi inteligentní psi s úzkou vazbou na člověka. „Jsou mrštní, jsou to sportovci, které nízký plot nezastaví. Dokážou si i otevřít okno nebo dveře, vědí, jak funguje klika. Jsou to psi opravdu jen pro zodpovědné majitele,“ zdůraznila vedoucí. Dodala, že jsou kontaktní, mazliví, ale s ohledem na jejich minulost je nedoporučují k dětem.

Gina a Richie jsou stále v útulku. Nutně by potřebovali nový domov. Odejít ale musí každý sám | Jana Ulrichová

Čistý rejstřík

Zájemci, kteří by se chtěli Giny nebo Richieho ujmout, mohou kontaktovat útulek e-mailem storge2011@gmail.com nebo telefonicky na číslo 723 598 853. Počítat však musí s několika návštěvami v útulku. „U zájemců o bull plemena vyžadujeme i čistý trestní rejstřík,“ uvedla vedoucí.