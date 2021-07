Majitelka psů Milena Růžičková původně provozovala řádně registrovanou chovatelskou stanici. V té době bylo podle místních ještě všechno v pořádku. V poslední době se jí ale zřejmě chov vymkl z rukou, smečka se rozrůstá a majitelka ji už nezvládá. Zvířata, zejména odrostlá štěňata, jsou vyhublá, a v době, kdy na místě natáčely reportérky Blesk tlapek, neměla na dvoře ani vodu, kbelíky a lavory tam ležely převrácené.

- Na dvoře je spousta harampádí, o které se mohou psi zranit | Jana Ulrichová

Zápach a potkani

Místním je živořících psů líto. „Jsou v ubohém stavu, chceme jim nějak pomoc. Šli jsme se proto poradit se starostou, co máme dělat, a vznikla z toho petice,“ řekla sousedka Věra Popeláková. „Štěkot nám ani tak nevadí, protože máme sami psy. Vadí nám ale, když vidíme, jak tam pán hází po psech lopatou, a také strašný zápach, zvlášť teď v těchto teplých dnech,“ dodala s tím, že kolem domu se navíc hemží spousta potkanů.

Reportérky na dvorku napočítaly na šest desítek psů | Jana Ulrichová

Krmí je jako slepice

Do boje za záchranu psů se pustila i členka Unie práv zvířat Šárka Hnízdilová, která se od obce nedávno přistěhovala. „Zjistila jsem, že majitelka údajně vozí štěňata do Brna, kde je prodává,“ řekla. „Myslím si, že jich tam bude určitě přes šedesát. Mají je zavřené na dvorku. Paní je krmí, což jsem viděla, tak, že jim z pytle hází granule jako slepicím zrní. Nají se asi jenom ten nejsilnější,“ popsala.

Nabízí pomoc

Unie práv zvířat, jejíž členkou Šárka Hnízdilová je, je ochotna v případě, že úřady zasáhnou a psy odeberou, pomoci. „Můžeme se o ně postarat, odvézt je do bezpečí, zajistit dočasné péče. Uvítali bychom, aby se to nějak pohnulo, aby se ta zvířata dala do pořádku, protože jsou v dezolátním stavu,“ řekla s nadějí, že případem se teď, i díky podnětům Blesk tlapkám, začnou zabývat úřady a policie. Obec toho sama mnoho nezmůže, nemá na to pravomoce. „Nemáme přístup na jejich pozemek a nemůžeme provádět kontroly,“ řekl místostarosta Michal Rech.

Šárka Hnízdilová s peticí. Unie práv zvířat, jíž je členkou, navíc nabízí pomoc | Jana Ulrichová

Majitelka mlčí

Domluvit se s majitelkou psů a jejím partnerem po dobrém je podle místních nemožné. S nikým nekomunikují, z domu téměř nevychází a nikomu neotvírají. Přesvědčily se o tom i reportérky Blesk tlapek, které se marně pokoušely zvonit, klepat a volat