Na nekalé kšefty s nemocnými štěňaty množitelky Ivety Faltysové z Dražkova na Pardubicku Blesk tlapky upozorňovaly už před dvěma lety. Případem se tehdy se zabývala i policie, která ale nakonec rozhodla, že spáchala jen přestupek. Peněžitý trest ale zjevně množitelku neodradil, vesele podniká dál a na neduživých štěňatech vydělává tisíce.

Takto reportérky vyfotily množitelku Faltysovou, když se na benzínové čerpací stanici v Pardubicích pokoušela prodat štěně figurantce Blesk tlapek | Jana Ulrichová

Obchod na chodníku

Fenku Bony, kterou si Zita Egri a její přítel koupili, inzerovala Faltysová jako čistokrevnou bez průkazu původu, což je nesmysl, kterému ale spousta lidí věří. Partneři si pro ni jeli k množitelce domů. Obchod proběhl venku na chodníku, dovnitř je nepustila a rodiče štěněte, i když je chtěli vidět, jim neukázala.

Zita Egri brzy pochopila, že naletěli množitelce | Jana Ulrichová

Čenich po bíglovi

Partneři měli původně zamluveného pejska. „Když jsme dorazili, řekla nám ale, že štěňata nezamlouvá, že už všechny pejsky prodala a že jí zbyla už jen tahle fenka,“ řekl pan Petr. Vzhled fenky, protáhlý čenich a delší nohy, zdůvodnila množitelka tím, že v minulosti byl mezi jejími předky bígl.

Bony je ustrašená a na štěně i málo akční | Jana Ulrichová

Ustrašená, lekavá

To, že naletěli množitelce, zjistili záhy. Čtyřměsíční fenka, které dali jméno Bony, nebyla vůbec v pořádku. Byla ustrašená, všeho se bála. „Celou cestu domů se klepala. Lekala se i rádia, každý zvuk ji vyděsil,“ popsala Zita Egri.

Krvavý průjem

Doma pak fenka nadměrně slinila, neměla chuť k jídlu a měla krvavý průjem. „Byla apatická, zalézala do tmavých koutů, nebavily ji hračky, neměla o nic zájem,“ vylíčila paní Zita, která okamžitě s Bony zamířila k veterináři. Tam se ukázalo, že má fenka vážné zdravotní problémy, má špatný rytmus srdce a zánět střev, kvůli kterému teď bere antibiotika. Další vyšetření ji ještě čekají.

Reportáže oplakala

Z toho, že podpořili množitelku, jsou majitelé Bony smutní. „To, že jde o množitelku, jsme zjistili ze starších reportáží Blesk tlapek. Je to strašný pocit,“ shodli se. „Když jsem ty reportáže četla, brečela jsem. Kdybych ji teď potkala, dopadlo by to asi špatně,“ netajila se paní Zita.

Fenka je roztomilá, budočkovi se ale vůbec nepodobá | Jana Ulrichová

Hluchý telefon

Dnes už je majitelům jasné, že kromě přehnané sumy za pořízení křížence budou platit i vysoké částky za jeho léčbu. Paní Zita proto zkoušela znovu kontaktovat množitelku, číslo už ale bylo nedostupné.

Podnět na prošetření

I když jsou si vědomi, že mají právo psa reklamovat, považují to za zbytečné. „Nic nám nevrátí, jen by to byly zbytečné nervy,“ řekla. „Raději se soustředíme na Bony, aby se vyléčila,“ dodal pan Petr s tím, že dál už případ řešit nechtějí. Blesk tlapky se rozhodly udělat to za ně, na krajskou veterinární správu proto podají podnět k prošetření.