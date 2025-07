U muničního skladu na Litoměřicku hoří pole a les: Při hašení vybuchla stará pyrotechnika

Dvanáct jednotek drží obranný perimetr. „Očekáváme příjezd vozidel Titus a Titan ze ZÚ (záchranného útvaru) Zbiroh, která mají dostatečnou balistickou ochranu a mohou zasahovat uvnitř perimetru,“ uvedli hasiči. Oznámení o požáru přijali hasiči krátce před 14:00. Obyvatelé okolních obcí dostali varovnou sms zprávu, aby nevstupovali do lesa.

Hoří v prostoru mimo areál armády, který je jedním ze sedmi muničních skladů v Česku. Hasiči nejprve zasahovali i ze země z dostatečného odstupu. Kvůli výbuchům už hasí pouze pomocí vrtulníku, který nabírá vodu z Labe do bambivaku v nedalekých Počaplech.

Na místě jsou kromě hasičů také policisté, kteří hlídají průjezdnost v okolí. Záchranáři u zásahu nejsou. „Dostali jsme informaci o události, ale zatím tam nejsme potřeba,“ řekl ČTK mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Prokop Voleník.

Občané přilehlých obcí dostali hromadnou sms zprávu, aby nevstupovali do lesa. Starosta Travčic Pavel Štros (nez.) ČTK řekl, že požár v blízkosti muničního skladu vyvolává sice určité obavy, občané ale hasičům plně důvěřují. „Na život v sousedství muničního skladu jsme zvyklí, kdysi tu už hořelo. Teď je to mimo muniční sklad,“ uvedl starosta. V sms hasiči varovali před vstupem do lesů kolem skladu a lesa mezi Travčicemi a Libotenicemi kvůli možným výbuchům historické munice.

V muničních skladech platí přísná bezpečností pravidla. U skladu na Litoměřicku hořelo v roce 2004.