Pedofil z Mostecka znásilnil miminko a mladou dívku: Soud mu udělil trest, před nástupem ale utekl
Je tomu už téměř čtrnáct dní, co kriminalisté z Mostu pátrají po Davidu H. Ten měl nastoupit do vězení za znásilnění dvou malých holčiček, kdy jedna z nich byla handicapovaná a druhá dívenka byla ještě miminko. Před nástupem do vězení ale muž utekl. Dle policie může být ozbrojený a nebezpečný pro okolí.
„Na dvou dětech vykonával pohlavní styk. Šlo o dvě dívky. První byla ve věku kolem jednoho roku, druhá – trpící Downovým syndromem – byla ve věku sedmi let,“ uvedla před časem pro CNN Prima NEWS státní zástupkyně Klára Kubátová.
Podle zjištění soudu si David H. záměrně vyhledával na internetu matky s malými dcerkami, které potom znásilňoval. Hrůzný na celém případu je fakt, že matky obou dívenek s tím, že muž bude dívenky znásilňovat, souhlasily.
Soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem Martin Parolek uvedl, že obě matky se zneužíváním souhlasily kvůli tomu, aby si udržely vztah s obžalovaným Davidem H. Muž má ve věznici se zvýšenou ostrahou strávit 8,5 roku. Do výkonu trestu ale nenastoupil.
Už dva týdny ale obviněný muž nenastoupil do vězení. „Apelujeme na veřejnost, že muž může být ozbrojený a nebezpečný. Proto vyzýváme všechny občany, aby se ho nepokoušeli zadržet a ihned zkontaktovali linku 158,“ uvedl mluvčí mostecké policie Václav Krieger.
