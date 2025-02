Zita Š. ubodala partnera v zahrádkářské kolonii na Mostecku: Soud ji za vraždu poslal na 12,5 roku do vězení

Krajský soud v Ústí nad Labem poslal ženu za vraždu partnera v zahrádkářské kolonii u Bíliny na Mostecku na 12,5 roku do vězení a nařídil jí protialkoholní léčení. Muže loni v dubnu ubodala. Rozsudek není pravomocný, obžalovaná i státní zástupce si ponechali lhůtu pro podání odvolání. Ženě hrozilo až 20 let vězení. ČTK a CNN Prima News to ve čtvrtek řekla soudkyně Tereza Nagy.