Vrah Valerie (†9) dostal doživotí: Bez šance na propuštění, rozhodl soud

Německý soud v Chemnitzu poslal na doživotí do vězení 37letého Moldavana za vraždu devítileté Valerie z Ukrajiny. Dívka zmizela cestou do školy v saském Döbeln, její tělo bylo po týdnu nalezeno v lese. Pachatel po činu uprchl do Česka, kde ho v červnu loňského roku zadržela policie. Soud označil čin za obzvlášť závažný, což vylučuje možnost jeho předčasného propuštění.