Do Česka přitekla kontaminovaná ropa. Rafinérie ji budou muset "naředit"

Ropovodem TAL v minulých dnech do Česka přitekla kontaminovaná ropa z Ázerbájdžánu. Měla vyšší obsah organického chlóru, než stanovují povolené limity. Informace ČTK potvrdily společnost Orlen Unipetrol, provozovatel ropovodů Mero a Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Provoz rafinérií, ropovodu či zásobování tuzemského trhu podle nich ohroženy nejsou.

Česko má s dodávkami kontaminované ropy už zkušenosti. V roce 2019 kvůli tomu byly pozastaveny ruské dodávky přes ropovod Družba. Ropa kvůli nutnému čištění ropovodu tehdy netekla z Družby dva měsíce. Podle Mera ale nyní ropná infrastruktura nijak poškozena nebyla. „Pro nádrže a ropovody pod správou Mero ČR není tato ropa nijak riziková,“ řekla dnes ČTK mluvčí Barbora Putzová.

„Kontaminovanou ropu o objemu necelých 60.000 metrů krychlových uskladníme ve spolupráci se společností Mero v Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi a ve skladovacích tancích rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Následně bude tato ropa postupně a v přesně stanoveném poměru přimíchávána do dalších dodávek, aby došlo k jejímu naředění a poté bezpečnému zpracování,“ uvedl mluvčí Orlen Unipetrol Pavel Kaidl.

Událost je podle něj nyní dále prošetřována. „Provoz našich rafinérií ani zásobování České republiky ropou neovlivnila,“ zdůraznil Kaidl. Na prošetření se podílí také společnosti Mero a TAL.

Situaci sleduje také SSHR, která rovněž potvrdila, že zásobování trhu ohrožení není. „V tuto chvíli z toho plynou dvě věci. Za prvé je dobře, že jsme již vytvořili určitou zásobu ropy pro zajištění chodu rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Dříve jsme totiž měli v nouzových zásobách jen ruský typ ropy vhodný pro zpracování v rafinérii v Litvínově,“ řekl šéf správy Pavel Švagr.

Připomněl, že SSHR po ukončení dodávek z ruského ropovodu Družba půjčila skoro třetinu zásob ruské ropy firmě Orlen Unipetrol, přičemž rafinérie nyní do zásob správy vrací už ropu typu Azeri Light, která se běžně zpracovává v rafinérii v Kralupech nad Vltavou.

„To je dobrá zpráva, protože již nyní jsme schopni nahradit případný výpadek dodávky ropy pro obě naše rafinérie,“ podotkl Švagr. Rafinérie podle něj dosud vrátily asi polovinu půjčených zásob, zbylou část měly vrátit do konce srpna. Kvůli problémům s kontaminovanou ropou se ale vrácení poslední části podle Švagra zřejmě o měsíc zpozdí.

Do Česka v současnosti teče ropa pouze západní cestou přes italský ropovod TAL a na něj navazující ropovod IKL. Do začátku letošního jara ropa tekla do Česka také z ruského ropovodu Družba, na začátku března však byly dodávky z něj zastaveny.

Dodávky ropy do Česka to ale neohrozilo, ropovod TAL byl totiž rozšířen. Projekt přibližně za 1,6 miliardy korun zajistil zvýšení kapacity ropovodu pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně, do země tak bude možné ropovodem dodat až osm milionů tun za rok. ČR se tím podle státu mohla zcela odstřihnout od ruské ropy.