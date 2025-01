Krkavčí matka z Prostějova strčila kočárek pod auto: Soud ji poslal na pět let do vězení

Kateřina K. si během horkých letních dní vyšla se svým dvouletým synem na procházku do restaurace v Prostějově. Během návštěvy, pod vlivem alkoholu, se začala chovat agresivně, fackovala své dítě a nadávala nejen jemu, ale i ostatním hostům. Zaměstnanci podniku ji proto vyvedli ven.

„Poté, co byla vykázána z restaurace, úmyslně strčila kočárek pod jedoucí vozidlo, které jelo rychlostí 30 kilometrů v hodině,“ citovalo slova mluvčího Vrchního soudu v Olomouci Stanislava Cika CNN Prima NEWS. Řidič však naštěstí okamžitě reagoval, zabrzdil a vyhnul se tak srážce.

Podle odborníků by dítě při srážce s vozem utrpělo vážná zranění, podobná pádu z výšky 3,5 metru. Kateřina K. si u soudu stála za tím, že si událost nepamatuje a že by nikdy svému dítěti neublížila. „Nikdy bych to neudělala, to by mě musel někdo asi pořádně naštvat, ale dítě bych nikdy pod auto nehodila,“ tvrdila.

Toto tvrzení však vyvrací přítomní svědci, kteří uvedli, že jednala zcela úmyslně a chtěla tak ohrozit život dítěte. Žena už má navíc z minulosti několik záznamů v trestním rejstříku, nedokončenou léčbu závislosti na alkoholu a nestará se o své další čtyři děti.

Olomoucký Vrchní soud včera Kateřině K. potvrdil rozsudek krajského soudu, který ji poslal za pokus těžké újmy na zdraví na pět let do vězení. „Tak, teď se půjdu pořádně ožrat,“ komentovala pak pravomocný verdikt odsouzená.