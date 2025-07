„Zasahujeme v Ostrově u Macochy, kde zůstalo po silném dešti,“ uvedl pro novinky.cz mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Turisté chtěli zdolat podzemní feratu v Moravském krasu.

Uvězněno bylo asi osm lidí. „Měli jsme nahlášeno, že tam bylo asi osm lidí, které dvacet metrů pod zemí zastihla voda z prudké bouřky, která se místem prohnala. Nicméně vypadá to, že všichni jsou schopni se dostat ven a postupně vylézají. Na místě je i záchranka, ale mělo by to být bez zranění. Rozhodně jsou hodně promočení, takže jim určitě pomůžeme s tepelným komfortem,“ dodal Mikoška. Přesto na místo letěl i vrtulník se speciálně vycvičenými hasiči.

