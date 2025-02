Pracovníci Punkevních jeskyní tento týden snížili až o šest metrů hladinu podzemní řeky a vyměnili stavidlo regulující tok řeky. Lodě se tak ocitly na suchu a podzemní přístaviště u Masarykova dómu ve vzduchu nad hlavami.

„Pokud nenastanou nějaké komplikace, chceme opravy stihnout do konce března, aby se startem hlavní turistické sezóny od dubna již turisté mohli absolvovat celou podzemní vodní plavbu od přístaviště u dna propasti Macocha, přes Masarykův dóm až na povrch,“ uvedl vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jakub Gabriš.

Veškeré plánované práce, včetně druhé etapy v suché části jeskyní příští zimu, přijdou na 39 milionů korun.

Jízda v Punkevkách táhne

Oblíbené tiché lodě na elektrický pohon, plující po ponorné řece mezi krápníky mají v Punkevních jeskyních dlouhou tradici. V dob, kdy je nedostatek vody ve slovenské jeskyni Domica, jsou dokonce Punkevky jediným místem v kontinentální Evropě, kde se jde v přírodním podzemí projet motorovou lodí. V jeskyních Francie, Belgie, Itálie či Řecka jsou výletní lodičky poháněny bidlem či odrážením od stropu.

Ročně si Punkevní jeskyně prohlédne až 200 tisíc lidí. V zimě jsou Punkevní jeskyně otevřeny od úterý do neděle od 8.40 do 14 hodin. Celá otevírací doba, příjezd i možnosti parkování jsou popsány na webu punkevni.caves.cz. Zájemci o podzemí Moravského krasu mohou mimo sezónu zavítat i do jeskyně Výpustek a na zimní prohlídky Sloupsko-šošůvských jeskyní s baterkami.