„Máme požádáno od státu o celkem čtyři pozemky, které jsou vhodné pro stavbu. Zatím je ale nemáme od státu převedené. Netušíme, jak dlouho proces bude trvat,“ uvedla starostka Salome Sýkorová. Pozemek může získat rodina či jednotlivec, který o dům zcela přišel.

Demolice postihla v obci 14 rodinných domů. Právě jejich obyvatelé nyní hledají nový domov. Státní pozemky by pro ně mohly být řešení.

Přišel o dům

Jedním z postižených je i Ladislav Kolář, který přišel o svůj dům na břehu řeky Opavy. K zemi šel mezi prvními. Na jeho místě už nikdy nikdo stavět nebude. Dům u vody už nechce, a navíc by to po loňských povodních ani úřady nepovolily. V obci nebo někde poblíž chce ale zůstat. „Oba s manželkou odtud pocházíme,“ řekl.

Video Video se připravuje ... Demolice domu rodiny Kolářových v Zátoru na Bruntálsku. Kvůli povodním zde musí být strhnuto pět obydlí. Jana Gartnerová

S řešením budoucnosti manželům pomáhají synové. „Nějaké pozemky jsou, ale každý má nějakou vadu. Nic bohužel není ideální. Pořád hledáme. Nevíme, co bude dál,“ uvedl Pavel Kolář.

Převody v půlce roku

Možností, kde stavět, by mohly být pozemky, o které obec požádala stát. „Převody začnou v první polovině letošního roku. Budu probíhat postupně,“ řekla zastupující mluvčí Státního pozemkového úřadu Daria Lagutěnko. V celém Moravskoslezském kraji o takové parcely požádalo kromě Zátoru i dalších deset měst a obcí. Celkem se jedná o 60 pozemků o celkové rozloze okolo 30 hektarů.

Pokud se na pozemcích do dvou let od převodu začne stavět a do pěti let budou domy zkolaudovány, mohou obce převézt pozemky do vlastnictví majitelů staveb. V opačném případě je vrátí státu. „Budeme muset určit, jak lidem pozemky přidělovat,“ doplnila starostka Sýkorová.

Zátor patří k nejvíce postiženým obcím na horním toku řeky Opavy. A stopy po řádění velké vody jsou vidět ještě stále téměř na každém kroku. „Stále se uklízí. Řeka má jinou tvář. Krajina působí hodně smutně. Snad se to zlepší, až přijde jaro a všechno se zazelená,“ doufá Sýkorová.