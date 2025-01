„Odpad se nesmí převážet přes hranice. Může se převážet jenom materiál k dalšímu zpracování. A na to, abyste převezli materiál k dalšímu zpracování, potřebujete souhlas na obou hranicích. Tady se prostě obešli všechna pravidla. Je to podvodné, trestní jednání,“ řekl ministr.

Případem se zabývá i policie. „Myslím si, že dojdou k řešení, které nakonec bude i soudně, si myslím, potrestáno. To znamená, já vám teď neslíbím, že to bude enormně rychle řešené. Já doufám a předpokládám, že by to mohlo být v řádu jednotek týdnů,“ doplnil Hladík.

Řešení na několika frontách

Z české strany je do řešení nelegální skládky kromě policie zapojeno i několik úřadů. Česká inspekce životního prostředí řeší materiál, který na místo dorazil už v prosinci a podařilo se jej vyložit. „Provádíme kontrolu. Dokud nebude ukončena, nemůžeme poskytovat další informace. Hledáme původce odpadu,“ řekla mluvčí inspekce Miriam Loužecká.

Video Video se připravuje ... Jiříkov u Rýmařova bojuje s nelegálním dovážením odpadu z Německa. X

Pracovníci celní správy minulý týden botičkami zablokovali pět kamionů, které na skládku chtěly vyložit další přivezený materiál. Další osud nákladu je nyní v gesci ministerstva životního prostředí. „Ministerstvo informovalo bavorskou stranu. Nyní čekáme na jejich reakci. Musí připravit dokumentaci a zajistili repatriaci nákladu,“ řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

První kamiony už v prosinci

První kamion s odpadem dorazil do Jiříkova v noci z 12. na 13. prosince. Náklad se podařilo vyložit. Další kamiony pak přijely v noci na 8. ledna. Tuto zásilku se už podařilo zastavit a kamiony nyní stojí na území obce. Proti černé skládce ostře bojuje i místní starostka.

„Ráda jsem slyšela, že všechno směřuje k tomu, že odpad brzy zmizí. A radost mám i z projednávání na evropské úrovni, kéž by případ pomohl i ostatním,“ uvedla starostka Barbora Šišková.

Z dokladů od řidičů podle úřadů vyplynulo, že odpad pochází z Německa. Od tamní společnosti Roth International převzala ostravská firma Piroplastik. Areál, kam jej převáží, vlastní společnost Calves Group.