Redakce Blesk.cz rodinu Kolářových navštívila sotva pár hodin před ničivou povodní. Tehdy vzpomínali na rok 1997, na to, jak padl dům sousedů a věřili, že tentokrát nebude síla vody až tak drtivá.

„Nachystány máme pytle s pískem, obě školy u řeky až do druhého patra jsou vyklizeny, zajištěný máme v sále na úřadě nouzový nocleh. Snad vše proběhne v klidu, držte nám palce,“ doufala ještě před pár dny paní Marie (64). Bohužel opak byl pravdou.

Ucpané koryto vytvořilo přehradu

Koryto řeky se u nedalekého mostu ucpalo a vytvořila se tak nechtěná přehrada. Když povolila, trosky mostu a nahromaděného odpadu narážely do rohu domu, který tím značně utrpěl. Část obvodového zdiva úplně chybí. „Jsme rozumní. Zavčasu jsme se evakuovali. Auta jsme postavili na kopec. A pak utekli,“ řekl truhlář Ladislav Kolář, který dílnu provozuje i se svými syny.

Obec nechce opustit, on i jeho žena se tu narodili. V červenci v domě oslavil 70. narozeniny. Uvažuje, že by postavil nový dům, na nedalekém kopci, který sice patří sousední obci Čáková, ale byl by na dohled domu, od kterého se před desetiletími přiženil. „Už nechci bydlet u vody,“ přiznal muž.

Stavět nejdříve za rok

V Zátoru je k demolici určeno pět domů. Další desítky domů voda zaplavila. Všichni místní se shodují na tom, že velká voda udeřila větší silou než v roce 1997. Obec nemá k dispozici pozemky, na kterých by lidé ze zničených domů mohli stavět.

Šancí pro ně jsou právě developerské projekty v nedaleké Čákové. Tamní starosta potvrdil, že soukromník, který má prostor pro desítku nemovitostí, nyní připravuje zasíťování parcel. Obecní projekt je ve fázi přípravy a schvalování. S budováním sítí se nezačne dříve než příští rok. „Budeme se snažit proces co nejvíce urychlit. Alespoň takto těm lidem ze Zátora pomoci,“ řekl starosta Petr Náhlý.