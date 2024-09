Spláchnuté Karlovice: Bojíme se mrazů! Domy nestihnou vyschnout a popraskají

Sdílej: Moravskoslezský kraj poskytne 18 obcím a městům postiženým povodní dohromady devět milionů. Každá radnice dostane 500 tisíc. Rozhodl o tom hejtman Josef Bělica. Mezi obcemi jsou i Karlovice, kde se lidé už nyní bojí především zimy. Ta podle nich do podhůří může přijít de facto každým dnem…

1. Kraj: Půl milionu obcím hned „Je to taková ta bezprostřední pomoc, kterou může Moravskoslezský kraj poskytnout ihned. My samozřejmě budeme dál reagovat na požadavky obcí. Já jsem přesvědčen, že v horizontu deseti dní až dvou týdnů přijde další pomoc, tentokrát od rady kraje, po tom, co se nám bude dařit dále monitorovat potřeby v tom území,“ řekl Bělica. ONLINE: Nejvyšší povodňový stupeň stále na Nežárce a Lužnici. Škody půjdou do desítek miliard Peníze dostanou Nové Heřminovy, Bohušov, Dívčí Hrad, Město Albrechtice, Bohumín, Háj ve Slezsku, Zátor, Brantice, Holčovice, Karlovice, Široká Niva, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Opava, Krnov a Čaková. Míra devastace Moravskoslezského kraje a těchto obcí je podle něj opravdu gigantická. „Potřebují peníze na to, aby mohly objednat bagr, aby mohly nakoupit to nezbytné, co potřebují pro fungování a pro odstraňování škod,“ dodal hejtman. Peníze podle něj budou mít obce na účtech buď ještě dnes večer, nebo nejpozději v pátek ráno. Situace v Karlovicích poté, co opadla velká voda. (19. 9. 2024) Situace je kritická. Mnoho lidí přišlo takřka o veškerý majetek, škody na tom obecním jsou obrovské. Autor: Blesk:Karel Janeček

2. Šofér Jan: Bojíme se mrazů Do jesenických hor i jejich podhůří přichází zima časněji, než jinde. Z toho má extrémní obavy rodina Jana Lašáka (56) z Karlovic, jíž vzala povodeň veškerý majetek, který roky střádala. Vysněný rodinný dům včetně vybavení smetla voda. „Před měsícem jsme koupili za 100 tisíc kotel za topení, je zničený. Přišli jsme o koupelnu, pračku, ledničku, vybavení kuchyně, obýváku, už nemáme skoro nic,“ vypočítává Jan Lašák. „Když začala stoupat hladina, sledovali jsme řeku zleva, ale ona už nahoře prolomila hráz a valila se na nás shora. Chtěli jsme otevřít, ale do půli dveří už byl proud, nešlo to. Ukryli jsme se nahoře, kde jsme prožili osm hodin hrůzy,“ popsal ničivou vlnu. Rodině Terezy (25) zbyla jen špička domu: Povodeň ničila už podruhé! Nevěřili jsme, že se to stane Evakuovat je nešlo, v podkroví mají pouze maličká okénka, kterými by se s dcerou (16), ani synem (9) neprotáhli. „Spíme s dětmi u kamaráda v Bruntále, celý den tu pracujeme. Pokud začne mrznout, jsme ztraceni. To nám popraskají stěny, a můžeme dům zbourat,“ posmutněl. S manželkou Terezou (39) se seznámil jako šofér v autobusu, kterým jezdívala. Vzali se, a on se za láskou stěhoval do Karlovic, kde si koupili starý dům, který svépomocí opravili. Ruinu přestavěli na moderní bydlení, které jim ale teď vzala voda. Jan Lašák (56) ukazuje zničený dům, pozemek i kůlny a s nimi i veškerou techniku. Autor: Blesk:Karel Janeček

3. Manželé Černotovi: Apokalypsa! Sílu a moc jesenického toku Opavy poznali Jana (58) a Jan (64) Černotovi z Karlovic ve Slezsku. Povodeň se jim pozemkem prohnala už podruhé v jejich životě. Ničivá vlna manželům, ale i většině jejich sousedů během chvíle zdemolovala dům, ze zahrady udělala písečnou naplaveninu plnou nepořádku. „Tak masivní povodeň jsme nezažili ani v roce 1997. Bylo to jako apokalypsa,“ shodli se při odklízení následků záplavy. Video Video se připravuje ... Jan a Jana Černotovi z Karlovic ve Slezsku byli zaplaveni vodou. Už podruhé. Karel Janeček Při první povodni v roce 1997 je vrtulník evakuoval ještě s jejich dětmi, letos stačili utéct jen chvíli před atakem. „Když jsme viděli, jak začaly praskat břehy řeky, sbalili jsme to nejnutnější, a pryč. Měli jsme skutečně velký strach o život,“ říká Jan Černota. Svědectví ze zatopených obcí na severu: Zapomnělo se na nás! Žádné zprávy o mamince (85) Břehy řeky Opavy docela zmizely, voda je srovnala s okolím. Všude jsou jen naplavené zbytky domů a majetku lidí, kteří žijí po toku výš, třeba ve Vrbně pod Pradědem. „Přišli jsme o palivové dřevo, o fošny či udírnu, altán to odneslo,“ sčítá škody. Sklep a garáž jsou stále pod vodou. „Musíme být rychlí. Zima je tu těžká, může přijít do Jeseníků už za pár dnů. Jak nám to tu zamrzne, popraskají stěny domu, a jsou z nás bezdomovci,“ hodnotí situaci Černota. „Víte, před ohněm utečete, před vodou ne,“ dodal. Pavel (39) vyrval rodiče ze spárů smrti: Odvezl je a dům za dvě hodiny spadl Přes to všechno, co manželům záplava vzala, nikdy by se z místa u řeky neodstěhovali. „Milujeme to tu, nikdy bychom odtud nešli, je to náš domov. Jenom musíme být silní. Čeká nás nejméně rok, než škody odklidíme, tak jako minule,“ dodává Jan Černota. „Víkendové volby? Ty vůbec neřešíme. Proč musí být někdo tak necitlivý a neodloží jejich termín? Nechápu to, nevěřím, že tady lidí půjdou k urnám, když mají pozemky, domy zničené bahnem a voda je připravila o všechno,“ myslí si Černota. Do garáže a přízemí se ještě manželé Černotovi nedostali. Je v něm voda a vstupu brání tuny naplaveného písku. Autor: Blesk:Karel Janeček

4. Eva: Máma šesti dětí přijela pomáhat z Prahy Usměvavá maminka šesti dětí Věra (38) z Prahy nezaváhala ani maličkou chvilku. Když viděla hrůzy způsobené povodněmi, rozhodla se okamžitě nezištně zajet pomoct. Krizová manažerka i manažerka restaurace přijela jako dobrovolnice do Karlovic, v nichž velká voda způsobila obrovské škody. „Rozděluji tu potraviny dobrovolníkům a hasičům, každá ruka je potřeba,“ popisuje paní Eva. Povodeň se prohnala školou v České Vsi: Dvoumetrová vlna a zatopené třídy, šatny i učebna s počítači Že by ráda pomohla, napsala na sociální síti, kde se jí ozval Ivo Dokoupil z Hnutí Duha. „Vždy jsem brala jako příležitosti profesní krizové situace. Vždy jsem ráda pomohla z průšvihu,“ říká Eva. Jak říká, v nouzi je každá pomoc dobrá. Místní jsou už dosti vyčerpaní odklízením bahna a zničeného majetku. „Oni ti lidé v obci si zažívají své, jsou to hrdinové, jsou velkým vzorem pro ostatní, i pro mě samotnou,“ vyznala se dobrovolnice. V Karlovicích chce být do neděle. Na to, že proběhnou volby, vůbec nemyslí. Maminka šesti dětí Eva z Prahy přijela do Karlovic postiženým povodněmi nezištně pomáhat. Autor: Blesk:Karel Janeček