ONLINE: Nejvyšší povodňový stupeň stále na Nežárce a Lužnici. Škody půjdou do desítek miliard

Úřady práce v Bruntále, Jeseníku a Krnově zůstanou o víkendu otevřené. ČTK to řekl generální ředitel úřadu Daniel Krištof. Úředníci budou vyřizovat žádosti o mimořádné dávky. Zaplavení mohou podle své situace získat případně až 72.900 korun. O víkendu bude fungovat i bezplatná informační linka úřadu s číslem 800 77 99 00, a to po oba dny od 09:00 do 13:00. Mobilní týmy úředníků vyrazí do postižených míst znovu v pondělí. Bližší informace jsou na webu úřadu.