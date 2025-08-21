Lupič v Německu se bránil zatčení: Policistu zastřelil jeho vlastní zbraní

Podezřelý z loupežného přepadení benzinky zastřelil v německém Völklingenu policistu jeho vlastní zbraní.
Podezřelý z loupežného přepadení benzinky zastřelil v německém Völklingenu policistu jeho vlastní zbraní.
21. srpna 2025
O život přišel ve čtvrtek v západoněmeckém Völklingenu policista. Jeho vlastní zbraní jej zastřelil muž podezřelý z loupežného přepadení čerpací stanice.

Ozbrojený pachatel čerpací stanici přepadl pozdě odpoledne a její zaměstnanci poté zavolali policii. Dvojici policistů se poblíž místa činu podařilo najít podezřelého, který se ale bránil zatčení.

Při potyčce jednomu z policistů vytrhl služební zbraň a několikrát na něj vystřelil. Policista zraněním podlehl. Při následné střelbě utrpěl zranění také podezřelý, který pak byl zatčen.

Další nebezpečí podle policie nehrozí, centrum města s 42 000 obyvateli ale zůstává uzavřené. Bližší podrobnosti o zastřeleném policistovi ani podezřelém zatím úřady nesdělily.

