Lupič v Německu se bránil zatčení: Policistu zastřelil jeho vlastní zbraní
O život přišel ve čtvrtek v západoněmeckém Völklingenu policista. Jeho vlastní zbraní jej zastřelil muž podezřelý z loupežného přepadení čerpací stanice.
Ozbrojený pachatel čerpací stanici přepadl pozdě odpoledne a její zaměstnanci poté zavolali policii. Dvojici policistů se poblíž místa činu podařilo najít podezřelého, který se ale bránil zatčení.
Při potyčce jednomu z policistů vytrhl služební zbraň a několikrát na něj vystřelil. Policista zraněním podlehl. Při následné střelbě utrpěl zranění také podezřelý, který pak byl zatčen.
Další nebezpečí podle policie nehrozí, centrum města s 42 000 obyvateli ale zůstává uzavřené. Bližší podrobnosti o zastřeleném policistovi ani podezřelém zatím úřady nesdělily.
