V autě na Chebsku našli muže s prostřelenou hlavou! Případ řeší policie
Karlovarští kriminalisté od středy vyšetřují hrůzný nález v jedné z malých obcí na Chebsku. V odstaveném autě našli muže s prostřelenou hlavou! Případ má v rukou policie, cizí zavinění předběžně vyloučila.
K nálezu bezvládného těla mělo dojít ve středu dopoledne. O případu jako první informoval Chebský deník.
„Dnes po jedenácté hodině jsme přijali oznámení o nálezu muže bez známek života u jedné menší obce na Chebsku. Cizí zavinění bylo předběžně vyloučeno," uvedl ve středu policejní mluvčí Jan Bílek. Přivolaný lékař mohl již jen konstatovat smrt. Případem se kriminalisté dále zabývají, nařízena byla i soudní pitva.
Video Policisté hledají svědky šílené jizdy zfetovaného řidiče VW Passat u Kuřimi.
Video se připravuje ...
Témata:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.