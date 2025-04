Napadl jiného naprosto bez varování: Muže z Chebska obvinili z pokusu o vraždu

Kriminalisté obvinili osmatřicetiletého muže z Chebska z pokusu o vraždu. Podle vyšetřovatelů v úterý večer napadl čtyřiačtyřicetiletého muže v Aši. Ten skončil s vážným zraněním v nemocnici. V neděli o tom informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková. V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži za pokus o vraždu trest odnětí svobody na 12 až 20 let, neboť se ho podle policie dopustil s rozmyslem. Obviněný je ve vazbě.

Podle policie obviněný muž bez jakéhokoliv varování napadl čtyřiačtyřicetiletého muže a způsobil mu bodné zranění. Napadeného muže musel do nemocnice transportovat vrtulník. Motivem útoku měly být mezilidské vztahy.

Vyšetřovatel podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. „Dnes byl na základě rozhodnutí soudu obviněný muž vzat do vazby. Policisté jej od soudu eskortovali do vazební věznice,“ doplnila v neděli policejní mluvčí.