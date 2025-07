Netušila, že má psa z množírny. Když to zjistila, zhrozila se! Jak nákup nemá vypadat?

Paní Marie sháněla pejska pro maminku. Na Bazoši jí padl do oka inzerát s nabídkou roztomilého štěněte plemene pomči, křížence v současné době velmi módního pomeraniana a čivavy. Nejde ale o žádné oficiálně uznané plemeno, i když to množitelé s oblibou tvrdí, jde jen o obyčejného voříška.

Marie Sedláčková z Beníkem, kterého koupila od množitele z Nečemic | Kateřina Lang

Nákup u benzínky

Paní Marii se pejsek na obrázku líbil, a tak si s prodávajícím, kterým byl Michal Provazník z Nečemic na Lounsku, smluvila schůzku. Pozval ji na benzínku v Krupé na Rakovnicku, ani to ji od koupě neodradilo. „Tvrdil mi, že žije na samotě, že je několikrát vykradli, a proto se bojí pozvat domů cizí lidi,“ řekla. Prodávající moc dobře věděl, proč to dělá. Kdyby paní Marie viděla, kde on a jeho žena spolu se zvířaty žijí, nikdy by od něj psa nekoupila.

Voříšek za 10 000

Za křížence jménem Ben, které je zatím naštěstí zdravé, dala paní Marie 10 000 korun, žádnou kupní smlouvu ani doklad o zaplacení nedostala. Když pak viděla reportáž Blesk tlapek z nečemické množírny a poznala v ní prodávajícího, pochopila, že naletěla. „Udělala jsem kravinu, měla jsem si pána prověřit. Měla jsem trvat na tom, že se sejdeme u něj, neměla jsem mu dávat takové peníze za křížence. Mrzí mě, že jsem podpořila množitele,“ řekla s tím, že zveřejněním svého příběhu by chtěla varovat ostatní lidi před podobnými neuváženými nákupy.

Tady byli chováni psi | Krajská veterinární správa Ústeckého kraje

Množírnu už řeší

Množírnu v bývalém kravíně v Nečemicích, ze které štěně pochází, odhalily nedávno Blesk tlapky. Veterinární inspektoři se tam okamžitě vypravili na kontrolu, a to, co na místě viděli, se jim ani trochu nelíbilo. Našli tam na 50 různých zvířat včetně 20 psů bez vody, v naprosto otřesných podmínkách. Psy navrhli odebrat nebo alespoň snížit jejich počet na minimum, což teď řeší úřad v Žatci.