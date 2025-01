Hrůzné drama se odehrálo už v říjnu 2022 v obci Lipavá na Chebsku. V rodinném domku zde společně žili dva muži. Petr Z. měl podle státní zástupkyně Markéty Michlové zaútočit na svého spolubydlícího.

„Napadl ho údery pěstí a kopy. Zlámal mu sedm žeber a způsobil mu další mnohačetní zranění. Pak ho svlékl do spodního prádla a nechal ho ležet na zemi v místnosti, kde se netopilo, aniž by mu pomohl,“ uvedla Michlová. Oběť zemřela na selhání srdce a zlomená žebra jí také poškodily plíce. „Smrt poškozeného oznámil obžalovaný až po čtyřech dnech,“ dodala Michlová.

Obžalovaný: Už tam ležel

Petr Z. tvrdil, že je nevinný. „Nic jsem neudělal. Vůbec s tím nemám nic společného,“ prohlásil Petr Z. a oznámil, že nebude u hlavního líčení vypovídat.

Soudce Jan Špeta tak přečetl, co Petr Z. říkal policii v přípravném řízení. „Když tehdy přišel domů, byl už zmlácený. Zeptal jsem se ho, kdo mu to udělal. Nic mi ale neřekl. Tak jsem mu chtěl zavolat doktora. Ale on mi tvrdil, že to nechce. Říkal, že stačí, když si půjde lehnout, vyspí se z toho a bude v pořádku. Pak jsem ho našel v posteli mrtvého a vše jsem oznámil,“ uvedl do policejního protokolu Petr Z.

Trest 12 let vězení

Ve výpovědi před policejním vyšetřovatelem také říkal, že mrtvého seniora měl prý několikrát zmlátit jeho syn. Sebe se pak snažil vylíčit, co nejlépe. „Jsem hodný člověk. Nikoho bych neukopal k smrti. Já ho měl rád. Když jsem s ním bydlel, tak jsem si ho oblíbil. Říkají o mě, že jsem mišuge, že nejsem úplně normální a tak tohle na mě chtějí hodit. Nic jsem neudělal,“ vypověděl Petr Z.

Za smrt seniora chce teď pro něj u soudu státní zástupkyně trest 12 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Soud pokračuje výslechy svědků a znalců.

VIDEO: Insta Crime Podcast: Tomáš Francl brutálně zavraždil prarodiče.