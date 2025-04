Policie zastřelila autistického chlapce (†17): Soused si to vyčítá a žádá změny

Zásah z 5. dubna šokoval nejen obyvatele Pocatella, ale i širokou veřejnost. Policie tehdy přijela k hlášenému incidentu, kde měl muž s nožem pronásledovat jinou osobu po zahradě. Ukázalo se však, že šlo o 17letého autistického chlapce. Podle jejich svědectví se ho blízcí snažili uklidnit a odebrat mu kuchyňský nůž.

Zásah zaznamenal soused Brad Andres, jenž zároveň volal na tísňovou linku. Policisté po příjezdu okamžitě přistoupili k plotu, během několika sekund vyzvali Victora k odhození nože a následně zahájili střelbu. Chlapec byl celkem devětkrát zasažen, podstoupil amputaci nohy a skončil v kómatu. Lékaři 11. dubna konstatovali mozkovou smrt, následující den byl mladík odpojen od přístrojů.

„Byl jsem ten, kdo natočil video a volal 911. Bylo to velmi emocionálně náročné a cítím částečnou odpovědnost. Snažím se tu bolest přetavit v něco pozitivního,“ napsal Andres na facebook do skupiny Pocatello Unfiltered. Video nabídl médiím zdarma, pokud zároveň zveřejní odkaz na sbírku GoFundMe pro Victorovu rodinu.

Své svědectví poslal také řadě organizací i státních představitelů. „Věřím, že video by mělo být použito při výcviku policistů – aby poznali příznaky autismu nebo mentálního postižení při zásazích, jako byl tenhle,“ uvedl Andres v otevřeném dopise.

„Vždy jsem policii respektoval. Ale po tom, co jsme viděli, máme – nejen já a můj syn – silné pochybnosti o tom, jak se podobné situace řeší,“ doplnil a zároveň si postěžoval na chování zasahujících složek po střelbě. Podle něj neprojevili ani základní respekt, když po sobě nezajistili pořádek na místě zásahu. „Je to drobnost, pár odpadků v uličce, ale působí to neuctivě a neprofesionálně,“ poznamenal ve facebookové diskuzi.

Zároveň upozornil, že on i jeho syn čelí negativním reakcím veřejnosti, včetně výhrůžek. Někteří lidé jim vyčítají, že přivoláním policie způsobili tragédii. Andres uvedl, že v dané chvíli nevěděli, že se jedná o zdravotně postiženého chlapce. Policii popsal osobu působící dojmem, že je pod vlivem nebo dezorientovaná. Nyní se snaží soustředit na prevenci podobných událostí v budoucnu.

Victorova teta Ana Vazquez potvrdila pro CBS News, že její synovec opilý nebyl: „Měl jen poruchu chůze kvůli postižení. Rodina se ho snažila uklidnit a vzít mu nůž,“ vysvětlila smutně.

Čtyři přítomní policisté byli dočasně postaveni mimo službu. Podle státního zástupce bude zpráva po dokončení vyšetřování postoupena nezávislému úřadu mimo okres Bannock k zajištění nestrannosti.