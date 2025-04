BMW skončilo po střetu s vlakem na střeše: Náraz ho odhodil 20 metrů od přejezdu

Dramatická nehoda vyděsila cestující na železničním přejezdu u Oldřiše na Svitavsku. Osobní BMW se tam střetlo s vlakem a po nárazu skončilo převrácené na střeše zhruba dvacet metrů od kolejí. Cestující z vlaku vyvázli bez zranění, řidič auta byl převezen do nemocnice.

Ke srážce došlo v pátek 11. dubna krátce po sedmé večer mezi Poličkou a Borovou. Na železničním přejezdu v Oldřiši narazil osobní vlak do BMW, které po nárazu skončilo mimo trať, převrácené na střeše.

Na místě zasahovali hasiči i záchranáři. „Auto skončilo asi 20 metrů od přejezdu, ve vlaku cestovalo 7 osob, nikdo neutrpěl zranění,“ uvedl Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje na síti X.

Řidič BMW byl po střetu při vědomí a záchranka ho převezla do nemocnice. Podle dostupných informací neutrpěl vážná zranění. S ohledem na děsivé záběry z místa se to dá označit za zázrak. Vlak musel být po nehodě zajištěn a znovu uveden do provozu, protože vůz zůstal částečně zaklíněný pod soupravou.

Přesné příčiny nehody jsou nadále předmětem šetření.