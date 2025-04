Rodina šéfa Siemensu zemřela při oslavě narozenin: Vrtulník se rozpadl ve vzduchu!

Měl to být nezapomenutelný dárek k narozeninám: vyhlídkový let vrtulníkem kolem Sochy svobody. Rodina šéfa Siemensu Agustina Escobara nastoupila do vrtulníku a před startem se ještě usmívala na společných fotkách. Jen pár minut nato se stroj rozpadl ve vzduchu a zřítil do řeky Hudson. Nikdo nepřežil.

K neštěstí došlo ve čtvrtek 10. dubna odpoledne. Vrtulník Bell 206L-4 LongRanger IV se vznesl z heliportu na dolním Manhattanu, odkud měl zamířit na krátký turistický okruh kolem Sochy svobody. Na palubě byla španělská rodina - Agustin Escobar, ředitel Siemensu pro Španělsko, jeho manželka a tři děti.

Zážitek měl být dárkem k narozeninám jednoho z potomků. Rodina přiletěla do New Yorku z Barcelony a na dovolené chtěla společně oslavit slavnostní chvíle. Jen pár minut před odletem se nechali vyfotit personálem společnosti New York Helicopter. Snímky rodičů a smějících se dětí nyní plní sociální sítě s projevy soustrasti.

Let trval přibližně 17 minut, pak se ozvaly hlasité rány. Podle očitých svědků se vrtulník náhle naklonil a ještě ve vzduchu se od něj začaly oddělovat části. Po dopadu skončil stroj převrácený a částečně ponořený dnem vzhůru.

Záchranné složky byly na místě během několika minut. Přesto nikdo z cestujících nepřežil. Šéf společnosti New York Helicopter Tours Michael Roth popsal situaci jako naprostou zkázu. Uvedl, že je otcem i dědečkem, a zpráva o úmrtí dětí ho hluboce zasáhla. Dodal také, že ze záběrů pádu si všiml šokujícího detailu: „Jediné, co jsem viděl na videu, kde vrtulník padá, je, že na něm nebyly hlavní rotorové listy,“ řekl deníku New York Post.

„Za 30 let v byznysu s vrtulníky jsem nic takového nikdy neviděl. Jediné, co mohu hádat – opravdu nevím – je, že buď došlo ke střetu s ptákem, nebo selhaly hlavní rotory. Netuším. Nevím,“ přiznal majitel. V dřívější výpovědi Roth zmínil, že pilot před pádem hlásil nedostatek paliva. Žádná z verzí ale zatím nebyla oficiálně potvrzena.

Vyšetřování tragédie vede americký Federální úřad pro letectví (FAA) a Národní úřad pro bezpečnost dopravy (NTSB). Vzhledem k rozsahu poškození stroje bude podle expertů určení přesné příčiny zřejmě trvat týdny.

Na sociálních sítích mezitím přibývají vyjádření soustrasti. Kolegové Agustina Escobara vzpomínají na platformě LinkedIn na jeho profesionalitu a lidskost. Jména dětí i pilota, jenž s rodinou zahynul, nebyla zatím oficiálně zveřejněna.