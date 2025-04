Policii trápí záhadný případ: Natálii našli ohořelou v křoví, mord se 15 let nedaří vyřešit

Natálii bylo 24 let a celý život měla před sebou. Když se vydala skrze Slovensko do Maďarska, do cíle už nedorazila. Někdo ji zavraždil. Její tělo našli pohozené v křoví. Policisté po dlouhé době na případ znovu upozornili. Zatím je i po 15 letech krutý násilný čin obestřen tajemstvím.