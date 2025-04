Děsivá smrt mladé dívky ve Višňové: Vláčel ji bosou po vesnici a bil ji, tvrdí o obviněném mladíkovi místní

V pondělí 7. dubna objevili svědci tělo mladé ženy ležící na volném prostranství na louce v Předláncích, jedné z částí obce Višňová. Místní popsali, že ji měl jeden z mladíků bosou vláčet po vesnici, a dokonce i bít! Policie ve čtvrtek kvůli smrti mladé ženy obvinila jednoho muže, jehož mrtvá znala. Je stíhán pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžká újma na zdraví s následkem smrti. V případě odsouzení muži hrozí trest od osmi do 16 let vězení.

Obcí Višňová na Frýdlantsku otřásla počátkem týdne tragédie. Na volném prostranství na louce v Předláncích, jedné z částí obce Višňová, byla nalezena mladá dívka bez známek života. Někteří z místních dokonce hovoří o tom, že jí nebylo ani 18 let.

Jeden z místních se ženu pokusil resuscitovat, avšak všechny snahy byly marné. „Byla celá ztuhlá, studená, obličej měla úplně rozbitý, silné modřiny,“ popsal pro CNN Prima News hrůzu svědek. Mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev Blesku dříve potvrdil, že k nálezu vyjeli záchranáři, ale lékař na místě už mohl pouze konstatovat smrt.

Všichni viděli, jak ji tříská!

Mladá dívka měla údajně dojet za svými známými do Višňové. Tam měli společně popíjet a zřejmě konzumovat i drogy. Někteří z místních si trojice v obci všimli. „Byla bosá, oni ji doslova vláčeli, protože nebyla příliš schopná udržet se na nohách,“ sdělila jedna z obyvatelek.

Podle jiné ženy měli muži mrtvou fyzicky napadnout. „Všichni viděli, jak ji tříská, a nikdo s tím nic neudělal, to nechápu,“ svěřila se další z místních. Mnoho obyvatel Višňové se také shodlo na to, že s muži, se kterými byla dívka spatřena, jsou opakovaně problémy. Jeden z nich se měl před nedávném vrátit z vězení a oba jsou dle místních pravidelnými konzumenty drog.

Muži hrozí vysoký trest

Po pondělním nálezu těla policie zadržela jednoho z mužů, kterého měla dívka znát. Ve čtvrtek byl obviněn. Je stíhán pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžká újma na zdraví s následkem smrti. „Spisový materiál jsme předložili státnímu zástupci a zároveň jsme podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby,“ uvedl ve čtvrtek k případu pro ČTK mluvčí policie Vojtěch Robovský. V případě odsouzení muži hrozí trest od osmi do 16 let vězení.

Obyvatelé obce se ale domnívají, že neštěstí šlo zabránit. Policie měla u trojice opakovaně zasahovat po předchozích stížnostech sousedů. „Dělali bordel. Kdyby je sebrali dřív, nemuselo to takhle špatně dopadnout,“ dodal jeden z obyvatel Višňové.