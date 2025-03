Zpět

Brutální vražda mladé lékařky (†28) a otřesné znásilnění druhé (37) otřáslo loni v říjnu nejen Plzní, kde k činům došlo. Policisté podezřelého, primáře (40) Domažlické nemocnice, který obě ženy znal, zatkli a od té doby je ve vazbě. V době vražedného běsnění měl být pod vlivem alkoholu a to by mu nyní paradoxně mohlo přinést úplně jiný trest! Místo 18 až 20 let nebo i výjimečného trestu, jen 3 až 10 let za opilství!