Míša otřesným způsobem zemřela na Filipínách: Dojemná slova kamarádky

Je tomu již přes měsíc od chvíle, co rybář objevil na filipínském ostrově Boracay tělo mladé Slovenky Míši, nesoucí stopy brutálního zločinu. Našel je v opuštěné kapli. Pachatel ji měl znásilnit a následně surově zavraždit. Vyšetřování zatím stále probíhá.

Smrt Michaely zasáhla nejen její rodinu, ale i všechny známé a kamarády, podle kterých byla mladá dívka skvělým člověkem. „Míša byla nádherný a duchovně bohatý člověk. Šířila dobro a nakažlivý smích všude, kde byla,“ řekla podle deníku Plus JEDEN DEŇ její kamarádka Tereza. „Byla to dobrodružná duše, která se podle mě bála jen máločeho. To se jí bohužel stalo osudným,“ pokračovala.

Připomněla také, že Míšino tělo zatím stále zůstává na Filipínách, což se s každým dnem prodražuje. „Vyšetřování stále probíhá, náklady na pohřební ústav na Filipínách se proto neustále zvyšují,“ řekla Tereza. Pro rodinu se proto rozhodla založit veřejnou sbírku. Peníze mají sloužit mimo zaplacení účtu ve filipínské márnici i na převoz těla a pohřeb.

Přátelé na Michaelu vzpomínají jako na laskavou a štědrou dívku. „Měla velké srdce a vždycky chtěla pomáhat druhým,“ řekla Tereza. Rodina se proto rozhodla, že pokud vybrané prostředky přesáhnou jejich potřeby, zbytek darují dobročinné organizaci Misie na Nilu, která pomáhá znevýhodněným obyvatelům žijícím podél této africké řeky.

„Míša se k nim toužila jednoho dne přidat. Chtěli jsme vás tedy poprosit, jestli byste jim místo posílání květin na pohřeb raději nepřispěli,“ dodala Tereza. „Netoužím po ničem jiném, než aby Míša byla naživu. Doufám, že aspoň takto můžu její rodině pomoct,“ uzavřela.