Míšu znásilnili a zavraždili na Filipínách: Poslední radostné zprávy

Studentka Míša se vydala na Filipíny kvůli svatbě kamarádky. Její tělo našel 12. března náhodný kolemjdoucí v opuštěné kapličce, vzdálené přibližně kilometr od jejího ubytování. Podle pitevní zprávy zemřela v důsledku úderu tupým předmětem. Vyšetřovatelé zároveň zjistili, že se stala obětí sexuálního násilí.

Smrt Míši hluboce zasáhla její kamarádku Nadine, kterou Míša znala z Německa. Ta se rozhodla podpořit její rodinu finanční sbírkou. „Ahojte, drazí lidé, potřebujeme vaši pomoc! Moje drahá přítelkyně Michaela se během svého pobytu na Filipínách stala obětí strašného zločinu a zemřela,“ uvedla Nadine na platformě Gofundme.

Míša s Nadine zůstávala v kontaktu po celou dobu svého pobytu na ostrově. Poslední zprávy které jí poslala byly plné radosti. „Psala mi, jak je šťastná, ale pak náhle zmizela. Měla odcestovat do Manily, ale místo toho ji našli mrtvou,“ popisuje Nadine okolnosti tragické události. „Stala se obětí brutálního násilného trestného činu. Vyšetřování stále probíhá,“ dodává s tím, že její smrt nesmí zůstat bez trestu.

Náklady jsou vysoké

Ztráta milované dcery zanechala blízké v naprostém šoku. Tělo Míši nemůže být z důvodu probíhajícího vyšetřování převezeno zpátky domů na Slovensko. Samotný transport stojí také mnoho peněz. „Chceme co nejvíce podpořit její rodinu. Je nepředstavitelné vyrovnávat se s takovou ztrátou a zároveň čelit vysokým nákladům, jejichž výše zatím není známa,“ prosí o pomoc rodině Nadine. Finance získané ze sbírky by měly pokrýt část nákladů na pohřeb, převoz, ale i právní služby.

„Michaela žila a pracovala v Berlíně, kde se věnovala pečovatelské práci a přinášela lidem péči, podporu, radost a svůj krásný úsměv. Všem nesmírně chybí,“ popisuje Míšinu laskavou povahu Nadine. „Doufám, že se vyšetřování brzy uzavře, aby Michaela mohla být pochována ve svém rodném městě, aby se s ní její blízcí mohli důstojně rozloučit a aby konečně nalezla klid – a především, aby byla dosažena spravedlnost!“ uzavřela Nadine s tím, že děkuje všem, kteří přispěli.

Místní policie v souvislosti s případem zadržela čtyři muže. „Vyšetřování máme hotové asi z 80%,“ řekl náčelník policie podle deníku Plus JEDEN DEŇ. „Identifikovali a zajistili jsme podezřelé,“ pokračoval. V identifikaci podezřelých hrály klíčovou roli kamerové záznamy z podniku, kde byla Míša v doprovodu mužů naposledy spatřena. Podle filipínských médií se na činu mohli podílet tři muži. „Vyšetřování odhalilo spojení ještě s dalším mužem, kterého měla Michaela potkat během procházky po ostrově,“ dodal policista.

Jeden ze zadržených jménem Mike se měl přiznat, že byl na místě činu, ale k samotné vraždě se nepřiznal. Není však vyloučeno, že i tak nese jistý podíl viny. Spolu s ním tam podle jeho výpovědi měli být další dva muži. Dále Mike policii sdělil, že jeden z nich měl Míšu udeřit do hlavy kusem dřeva. Poté prý upadla do bezvědomí a zhroutila se k zemi. Její bezvládné tělo pak měli přenést přímo do kaple, kde údajně došlo i ke znásilnění, kterého se on neúčastnil, místo toho odešel. Podle policie měli být všichni tři muži zapojeni do nelegálních aktivit včetně obchodu s drogami.

Vražda otřásla i obyvateli ostrova Boracay, který je oblíbenou turistickou a svatební destinací. Místní obyvatelé však upozorňují, že násilné trestné činy zde nejsou výjimečné. „Žiji tady už 20 let a tohle zdaleka není poprvé, co se něco takového stalo,“ napsala jedna z místních obyvatelek. „Je smutné, že se Boracay prezentuje jako luxusní destinace, ale bezpečnostní situace je tu katastrofální,“ dodala.