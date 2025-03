Hrůza ve městě lásky: Taxikář znásilnil turistku, našli ji v zuboženém stavu

Turistku našla policie v soukromé zahradě v sobotu okolo půl osmé ráno. Na místo se policisté vydali kvůli oznámení majitele zahrady, který si všiml plačící ženy ve zřejmém šoku na svém pozemku.

Britka policistům popsala, jak se předchozí večer vydala do města s přáteli, a když večírek skončil, objednala si taxi domů. Taxikář ji však místo toho zavezl do Buloňského lesíka na západním okraji Paříže. Tam ji měl několikrát po sobě znásilnit. Oběti se dle její vlastní výpovědi nakonec podařilo uprchnout na přilehlou zahrádku, kde ji ráno ve zuboženém stavu objevil majitel, informoval deník The Sun.

Po prvotním ošetření na místě skončila žena v nemocnici. Policie mezitím rozjela důkladné pátrání po pachateli, kterého se zatím nepodařilo identifikovat.