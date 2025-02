Rodinné drama na Slovensku: Máma se prala s medvědem! Bránila děti, šelmu kopla do hlavy

Rodina, tvořená rodiči a dvěma dcerami, se po obědě vydala na procházku do lesa. Když už se vraceli domů, znenadání na ně z houštin vyběhl medvěd.

Vyskočil přímo před jednu z holčiček, která leknutím upadla. Otec rodiny začal na šelmu křičet, čímž se ji pokoušel vyplašit. „Je to úzká cesta, tak jsme šli za sebou. Bylo to na úrovni starší dcery, které je osm let, já šel za ní a před námi manželka s mladší dcerou,“ popsal otec Lukáš pro deník Plus JEDEN DEŇ. „Začal na malou útočit, upadla a medvěd do ní šel hlavou. Já jsem přiběhl, párkrát na něho zakřičel a snažil se ho kopnout. Medvěd se otočil a začal po cestě běžet pryč,“ řekl Lukáš, kterému však okamžitě došlo, že medvěd má namířeno přímo k jeho ženě a šestileté dceři.

Je to malý zázrak

Ženina duchapřítomnost možná jejich mladšímu potomkovi zachránila život. „Manželka mladší dceru odstrčila do křoví a sama odskočila tak, aby nestála v cestě běžícímu medvědovi. Ten se na ní ale otočil a napadl ji,“ pokračoval Lukáš. Ten se za svou manželkou zoufale rozběhl a snažil se zvíře vyplašit. Žena mezitím spadla na zem a medvěd se jí pokusil zakousnout do nohy. Divoký boj však naštěstí skončil stejně rychle, jako začal. „Ženě se ho podařilo asi dvakrát kopnout do hlavy, to ho asi vystrašilo. Otočil se a po stejné cestě utekl pryč. Nikomu se naštěstí nic nestalo,“ uzavřel Lukáš.

Matka skončila s ošklivou modřinou, jinak však vyvázla naprosto zdravá. A to je podle místního starosty Ladislava Balážece malý zázrak. „Jednalo se o jedince vážícího cca 80kg. Díky duchapřítomnosti otce nedošlo ke zranění dětí, na které medvěd prokazatelně zaútočil. Lehké zranění utrpěla matka, která své dítě chránila vlastním tělem,“ potvrdil. „Je to malý zázrak, že to dopadlo takhle,“ dodal.