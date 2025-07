Sousedé 12leté matky z Karlovarska: Rodila žačka ze slušné rodiny! Otcem je starší bratr?

Případ se odehrál v malém městečku nedaleko Karlových Varů. Děvče se do nemocnice odvezli rodiče poté, co si stěžovalo na bolesti břicha. „Všimli jsme si, že přibrala, ale to u dívek v tomto věku nebývá nic neobvyklého,“ řekla Blesku jedna z místních. Podle jejích slov dívka vypadala vyspěleji. Pocházela z normální rodiny, ve škole patřila k těm šikovnějším žákům.

„Vůbec bychom nečekali, že se zrovna jim něco takového přihodí,“ komentovali situaci další občané. I proto jsou z porodu žákyně místní základní školy všichni tak v šoku.

To, že je otcem její bratr (16), dívka údajně svěřila až psycholožce, která byla po porodu k neobvyklému případu přivolána. Stejně tak celou situaci začala okamžitě řešit OSPOD a policie, jež si vyžádala test otcovství.

„Vzhledem k věku nezletilé osoby se k případu nebude blíže vyjadřovat,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Podle dobře informovaného zdroje rodina chlapečka v prvních chvílích odmítla. „Jestli si to ale nakonec rozmyslela, to nevím,“ dodal zdroj.