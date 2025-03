Únosce (†61) držel dívenku ve sklepě zabarikádovanou pod basami od piva: Rozzuřený dav ho zlynčoval

Šokující případ únosu a zneužití malého dítěte otřásl celou Brazílií. Teprve devítiletou holčičku unesl muž (†61), který ji následně držel zavřenou ve sklepě. Vchod do podzemního vězení zabarikádoval prázdnými basami od piva. Když policie prohledala jeho obchod, kde byla dívka naposledy spatřena na kamerách, našli ji jen díky úplné náhodě. Před obchodem se mezitím zformoval početný dav místních, který věci vzal do vlastních rukou.

K incidentu došlo ve městě Tramandaí, nedaleko brazilského São Paula. Holčička se jednoho dne nevrátila domů poté, co si odešla hrát ven. Díky kamerovým záznamům dokázali policisté odhalit, že dívka byla naposledy spatřena v obchodě Marca J. Dovnitř provozovny sice vešla, ven se už ale nedostala.

12 hodin v zajetí

Policie se na místo okamžitě vydala a obchod i s přilehlou budovu prohledala. Ze sklepa byly od začátku slyšet tlumené vzlyky a výkřiky holčičky, nikomu se však nedařilo ji najít. Až do chvíle, kdy jeden z policistů omylem shodil naskládané basy od piva.

Vyšlo totiž najevo, že se pod nimi skrývaly tajné padací dveře do sklepení, ve kterém muž dítě držel. Ven se dostala po zhruba 12 hodinách v zajetí. „Byl to on!“ vykřikla podle deníku Bild okamžitě potom, co se dostala ven a ukázala na Marca prstem.

Nejednal tak poprvé

Během hledání se u jeho domu shromáždil asi padesátihlavý dav místních. Když se dozvěděli, že muž měl dívku zavřenou ve sklepě, začaly nepokoje. Násilím se dostali až k muži a začali na něj útočit. Policie se snažila dav zahnat pepřovým sprejem, byla však ve velké početní nevýhodě, a tak se jejich snahy nepodařily. Dav pachatele zlynčoval takovým brutálním způsobem, že na následky svých zranění podlehl.

Následně se také ukázalo, že podobnou hrůzu Brazilec nespáchal poprvé. Marco J. byl už v minulosti trestán za podobný čin. Jinou holčičku měl nalákat na zmrzlinu a následně ji uvěznit a zneužít.