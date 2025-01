Zdravotní sestru zatkli za ponižování postižených pacientů: Twerkovala jim na hlavách!

Devatenáctiletá zdravotnice čelí trestnímu stíhání poté, co na sociálních sítích sdílela videa, v nichž nevhodně tančí na bezbranných pacientech. Lucrecia Kormassa Koiyanová z Loganville byla obviněna ze zneužívání postižené osoby.

Mladá Američanka se měla dopustit nechutného chování ve dvou videích, jež se rychle rozšířila po internetu. Na jednom z nich twerkuje nad hlavou muže bezmocně sedícího ve vaně. Poté sahá do kapsy, vytahuje lékovku a podává pacientovi pilulku. Další záznam, zveřejněný na Instagramu, zachycuje Koiyan v nemocniční uniformě, jak tančí nad jiným postiženým mužem sedícím na židli bez možnosti se bránit.

Policie zasáhla okamžitě

Případ vyvolal vlnu pobouření a lidé na sociálních sítích začali na videa upozorňovat úřady. Policie v Loganville zahájila vyšetřování a 23. ledna provedla domovní prohlídku, po níž Koiyanovou zatkla.

„Bylo mi z toho zle. Je nepředstavitelné, že by někdo takto zacházel s postiženými lidmi a ještě si to natáčel,“ uvedl šéf loganvillské policie M.D. Lowry pro noviny USA Today. „Naší prioritou je chránit ty, kteří se sami bránit nemohou, a proto jsme jednali co nejrychleji,“ řekl rezolutně.

Hrozí jí další obvinění

Vyšetřovatelé zatím přezkoumali jedno z videí, ale druhé je stále podrobováno analýze. Podle policejního oddělení není vyloučeno, že budou vznesena další obvinění.

Není zatím jasné, pro jakou zdravotnickou organizaci Koiyanová pracovala, ale podle dostupných informací byla zaměstnána jako ošetřovatelka v domácí péči pro dospělé s postižením. Skandál ale vyvolal otázky o bezpečnosti a ochraně zranitelných pacientů v péči zdravotnického personálu.