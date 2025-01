Letadlo ve Washingtonu se srazilo s vojenským vrtulníkem: Na palubě cestovaly desítky lidí

Komerční letadlo se 60 cestujícími a čtyřmi členy posádky se ve středu večer tamního času u washingtonského letiště srazilo s vojenským vrtulníkem známým pod jménem Black Hawk a spadlo do řeky Potomac. Podle amerických médií o tom informoval Federální úřad pro letectví (FAA) a další zdroje.

U řeky a na její hladině podle televizních záběrů probíhá masivní záchranná akce. Letiště Ronalda Reagana kvůli srážce přerušilo provoz. Podle amerických médií je na místě nespecifikovaný počet obětí. Ve vrtulníku byli podle armády tři vojáci. Bílý dům uvedl, že o nehodě byl informován prezident Donald Trump.

Podle informací zveřejněných médii šlo o stroj Bombardier CRJ 701 společnosti American Airlines, který do americké metropole letěl z města Wichita v Kansasu. Z dosud neznámých příčin se srazil s víceúčelovým vrtulníkem vyráběným firmou Sikorsky. Televizní stanice zveřejnily záběry srážky, po níž začalo přistávající letadlo padat přímo k zemi. „Vypadalo to jako gigantická římská svíce, od čela až po ocas letadla sršely jiskry. Viděl jsem to asi dvě sekundy,“ popsal televizi NBC Ari Schulman, který projížděl ve chvíli srážky okolo Reaganova letiště.

Televize WBAL uvedla, že z vody již byla vytažena nejméně dvě těla. Na místě pracují týmy hasičů, policistů i záchranářů, přítomna je i federální policie FBI. „Aktivně monitorujeme situaci a jsme připraveni pomoci záchranným složkám,“ uvedla ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová, podle níž se do akce zapojí i pobřežní stráž.

Podle médií má voda v řece teplotu jen mírně nad nulou stupňů Celsia a pokud by se záchranářům podařilo najít přeživší, mohou být kriticky podchlazeni.

Americká armáda podle agentury AP potvrdila, že vrtulník patřil jí. Podle CNN se vydal na cvičný let. Na palubě nebyl žádný vysoce postavený důstojník, uvedl činitel citovaný agenturou Reuters.

Ke srážce došlo ve středu večer kolem 21:00 (dnes ve 3:00 SEČ), uvedl FAA podle agentury AP. Úřad dodal, že letiště zůstane uzavřeno až do pátečních pěti hodin ráno (11:00 SEČ).