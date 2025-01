Pavel Tesař měl problémy se zákonem už jako mladistvý, kdy byl poprvé soudně trestán. Po druhé k tomu došlo okolo roku 2016, kdy spáchal trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. A právě s těmi měl mladý muž z městečka Počátky v minulosti problém. Přibližně začátkem roku 2017 začal Pavel ale drogy údajně užívat znovu, dle jeho slov však prý méně, než v minulosti.

Video Insta Crime Podcast: Bratrovrah Pavel ubodal dvojčata Petra a Libora (†17), zasadil jim přes 100 bodných ran! - Insta Crime Podcast Video se připravuje ...

Problémy s drogami v kombinaci se schizofrenií, která byla Pavlovi diagnostikována v osmnácti letech, byly takřka časovanou bombou. Mladík se navíc s duševní poruchou neléčil tak, jak měl a nebral pravidelně léky. To bohužel vedlo k tragédii, na kterou si dodnes vzpomene snad každý obyvatel Počátek.

Tragédie se odehrála 28. října toho roku. Pavel po hádce s mladšími bratry, sedmnáctiletými dvojčaty Petrem a Liborem, vytáhl nůž a začal do nich hlava nehlava bodat. Napadl i svého třetího bratra Karla. Tomu se podařilo z domu hrůzy utéct. Zraněný doběhl do nedaleké hasičárny, kde rychle řekl, co se u nich doma stalo, a zhroutil se.

Insta Crime Podcast Live: Kauza Kuřim | Blesk.cz

„Ten mladík byl celý od krve a pobodaný po celém těle. Zmateně vyprávěl, že ho pobodal jeho bratr a ten že napadl ještě další dva bratry,“ popsal před časem jeden z přítomných hasičů. Dvojčatům Liborovi a Petrovi se už nedalo pomoci. Jeden z nich měl na těle více než sto bodných ran.

Jak nakonec soud v případu z Počátek rozhodl a co šokovalo veřejnost na parte zavražděných bratrů? To a mnohem více se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu, který moderuje Tereza a Petra. Ty v lednu a únoru vyjíždějí na podcatovou tour po České republice. V následujících týdnech postupně navštíví Brno, Plzeň, Pardubice a Prahu.