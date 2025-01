Podcast: Vražedkyně brutálně popravila brněnského politika. Alešova hlava se nikdy nenašla

Aleš Vytopil byl v roce 2011 místostarostou brněnských Židenic. Byl ženatý a velmi toužil po dětech, ty ale s partnerkou neměl. Po čase si našel v nočním klubu milenku Pavlu. Ta měla dvě děti a Vytopil se o ně staral jako o vlastní.

Dceru měla jeho nová přítelkyně s Filipem Onderkou. Ten byl nejprve v manželství s o osm let starší Radkou Pojerovou, která se do něj bláznivě zamilovala, vzali se, začali spolu podnikat, ale po čase začal Onderka hrát na automatech a chodit do nočních klubů, kde se zamiloval do Pavly.

Video Insta Crime Podcast - Vražedkyně brutálně popravila brněnského politika - Insta Crime Podcast Video se připravuje ...

Hlava zmizela

Pojerové dospívající syn se navíc málem předávkoval drogami a ona sama spadla psychicky na dno. Přestěhovala se do Prahy, kde pracovala jako prostitutka. V momentě, kdy se Pavla s Onderkou rozešla, se on začal opět vídat se svou bývalou manželkou.

Problémy časem čekali i vztah Vytopila a Pavly. Sylvie, manželka Vytopila, později vypověděla, že se k ní politik chtěl vrátit, prý se jí svěřil, že ho život s Pavlou zmáhá a že z něj jenom tahá peníze.

Komunální politik byl naposledy spatřen 9. září 2011. Ten den vybral z banky v hotovosti 200 tisíc korun a zamířil do Mariánského údolí v Brně-Líšni na schůzku s bývalým partnerem Pavly, Filipem Onderkou. Na schůzku s Onderkou ale dorazila i Radka Pojerová. Když mezi nimi došlo k hádce, tak Pojerová vytáhla legálně drženou zbraň a Vytopila zavraždila. Jeho tělo pak spolu s Onderkou zakopali bez hlavy. Ta se nikdy nenašla.

Po zmizení se množily spekulace o tom, co se muži stalo. Jeho milenka Pavla se mezitím vrátila k Filipovi Onderkovi. Tělo Vytopila bylo objeveno 24. listopadu 2011 nedaleko Brna. Pojerová měla navíc na klíčích údajně nosit náboj, kterým ukončila Vytopilův život. Podle znalců smrtící kulka pro obžalovanou znamenala jakýsi symbol lásky a trofej.